Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越

開催期間:2025年3月5日(水)〜3月24日(月)※最終日午後6時終了

会場:銀座三越 新館7階 催物会場/本館7階 銀座シャンデリアスカイ

特設サイト:https://www.mistore.jp/shopping/event/ginza_e/disney_51

銀座三越の新館7階 催物会場と、銀座三越 本館7階 銀座シャンデリアスカイにて「Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越」を開催。

今回のテーマは「マジックアワー」です。

時代と共に変化し世界中のファンを魅了したディズニー作品。

限定品や会場を色鮮やかなグラデーションで表現し、幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せが届けられます。

​「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」など愛されるキャラクターたちのグッズが一堂に会する特別な空間にて販売されるグッズの一部を紹介していきます☆

新館7階 催物会場

新館7階の催物会場にて販売されるの、銀座三越限定グッズ。

”ぎんざ”のロゴが入ったキーホルダーやトートバッグのほか、『ファンタジア』のデザインを使ったグッズなどが販売されます。

会場限定 銀座 キーホルダー/トートバッグ/手ぬぐい

グッズ名:

上左:会場限定 銀座 キーホルダー価格:880円(税込)サイズ:直径約5.4cm購入制限:一人3個まで上右:会場限定 銀座 トートバッグ価格:3,520円(税込)サイズ:本体 約W39×H39×D9cm/持ち手部分 約W2.5×H60cm下:会場限定 銀座 手ぬぐい価格:1,100円(税込)サイズ:約W90×H34cm

レトロなタッチでプリントされた「ミッキーマウス」を中央に配したキーホルダー。

「ミッキーマウス」を囲むようにレイアウトされた”ぎんざ”のロゴがおしゃれなトートバッグと手ぬぐいも会場限定グッズとして販売されます。

イベント限定【銀座三越先行販売】ファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ボールチェーンマスコット /ちょっこりさん

グッズ名:左から)

ファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ボールチェーンマスコット価格:2,640円(税込)サイズ:W7×H5×D6cmファンタジア<グラデーション>魔法使いの弟子ミッキー ちょっこりさん価格:1,980円(税込)サイズ:W10×H14×D7.5cm

「Disney THE MARKET 2025」のテーマである「マジックアワー」をイメージした『ファンタジア』のぬいぐるみと、ちょっこりさん。

グラデーションのかかった美しいローブを着た「ミッキーマウス」がデザインされています。

銀座三越先行販売:ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス/ミニーマウス プレミアムビーンズコレクション

グッズ名:左から)

・ミッキー・イン・リアル・ライフ ミッキーマウス プレミアムビーンズコレクション

・ミッキー・イン・リアル・ライフ ミニーマウス プレミアムビーンズコレクション

価格:各2,970円(税込)

サイズ:W12×H20×D6cm

「ミッキー・イン・リアル・ライフ」のデザインを使用した「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のビーンズコレクション。

足裏にグラデーションでプリントされたロゴがポイントです。

銀座三越先行販売:ベイマックス<占い師コスチューム>ちょっこりさん

ちょっこりさん" />

価格:2,200円

サイズ:W7×H6×D8cm

色んなポーズでちょっこりできる、置くのが楽しいぬいぐるみ「ちょっこりさん」シリーズから登場する「ベイマックス」のぬいぐるみ。

口ひげを生やし、占い師になりきる「ベイマックス」がかわいい☆

銀座三越先行販売:ファンタジア<レッド>バッグチャーム/ブラインドメタルチャーム

グッズ名:

上:ファンタジア<レッド>バッグチャーム価格:1,650円(税込)サイズ:約W3.5×H6cm下:ファンタジア<レッド>ブラインドメタルチャーム価格:770円(税込)種類:全7種※ランダム封入のため種類は選べませんサイズ:約W3.5×H6cm

『ファンタジア』に登場する帽子をモチーフにしたバッグチャームがラインナップ。

重ね付けしてもかわいい「ミッキーマウス」たちをデザインした、ブラインド仕様のメタルチャームも販売されます。

イベント限定【三越伊勢丹限定販売】ファンタジア/魔法使いの弟子/Tシャツ/トートバッグ

グッズ名:左から)

ファンタジア/魔法使いの弟子/トートバッグ価格:4,601円(税込)サイズ:約W33×H40×D15cmファンタジア/魔法使いの弟子/Tシャツ価格:4,801円(税込)サイズ:S〜XL

物語の思い出深いワンシーンをプリントしたトートバッグとTシャツ。

シンプルなカラーで仕上げられた、デイリーに活躍してくれるグッズです。

[三越伊勢丹限定販売]ファンタジア/魔法使いの弟子/キャップ

価格:各4,801円(税込)

サイズ:フリーサイズ(56~59cm/金具調整)

『ファンタジア』のロゴが刺しゅうされたキャップもラインナップ。

ワンポイントでレイアウトされた帽子やほうきがアクセントになっています。

[銀座三越先行販売]​<シュタイフ>​エンジェル(フレンズシリーズ)

価格:​11,000円(税込)

サイズ:全長約23cm

ドイツの最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」から『リロ&スティッチ』に登場する「エンジェル」のぬいぐるみがラインナップ。

大きな耳やカールしたまつ毛が印象的な、抱き心地の良いぬいぐるみです。

銀座三越先行販売<Disney SERIES CREATEDby MOUSSY>I LOVE MM TSJ

価格:各7,700円

「Disney SERIES CREATEDby MOUSSY」から、銀座三越先行販売グッズがラインナップ。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の仲睦まじい姿がプリントされたTシャツが展開されます。

<マスタークラフト>『ダンボ』ダンボ&ティモシー(スペシャル・エディション)

価格:70,001円(税込)

サイズ:ダンボ:全長約33cm/ティモシー:全長約15cm

素材:ポリストーン

台湾のメーカー「ビースト・キングダム」が展開する、大迫力のスタチューシリーズ「マスタークラフト」から「ダンボ」と「ティモシー」のセットがラインナップ。

ほかにも『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」や『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』の「ジャック・スケリントン」&「ゼロ」など、レアなキャラクターが多数揃います。

三越伊勢丹オンラインストア限定:純プラチナ小判10g

価格:198,000円(税込)

重量:10g

サイズ:約2.5×4cm

『ファンタジア』に登場する『魔法使いの弟子』 に扮した「ミッキーマウス」の小判も販売。

コレクションにもピッタリな純プラチナ製の小判です。

※受注販売となります。注文後、約90日でのお届けとなります

※購入は三越伊勢丹オンラインストアからとなります

本館7階 銀座シャンデリアスカイ

本館7階 銀座シャンデリアスカイでは、先行販売作品を含めた海外アーティストによる作品を販売。

また、日本独特の巧みな技法で制作されたアート作品が一堂に介します。

銀座三越先行販売:​Lilo & Stitch

価格:396,880円(税込)

額装サイズ:約H50.5×W65.5cm

トーマス・キンケード・スタジオが描く夢溢れる『リロ&スティッチ』アートコレクション。

海をバックにウクレレを弾く「スティッチ」や、フラを披露する「リロ」たちが描かれています。

※受注販売となります。注文後、約90日でのお届けとなります

※購入は三越伊勢丹オンラインストアからとなります

新館7階 催物会場:ディズニー映画新作『白雪姫』公開記念グッズ

2025年3月20日(木・祝)より全国ロードショーされる、ディズニー映画新作『白雪姫』

映画『白雪姫』の公開を記念したグッズも多数ラインナップされます。

[銀座三越先行販売]​マルチリングプラスLサイズ

価格:​1,848円(税込)

スマートフォンケースの中に挟むだけでマルチに使えるマルチリング。

「白雪姫」を囲むように動物たちを描いた、大人かわいいスマートフォングッズです。

[銀座三越先行販売]​<シュタイフ>ディズニー 白雪姫7人のこびと おとぼけ

価格:47,300円(税込)

サイズ:全長約16cm

”7人のこびと”のひとり「おとぼけ」をデザインしたシュタイフのぬいぐるみ。

ふっくらとした鼻やふっくらとしたほっぺ、特徴的な衣装もしっかり再現されています。

Snow White Dancing in the Sunlight​

価格:699,380円

額装サイズ:H68.5×W91.5cm

発売日:2025年3月5日(水)

販売店舗:三越伊勢丹オンラインストア

『白雪姫』の幻想的なシーンを表現したアートコレクション。

楽器を演奏する”7人のこびと”たちに囲まれながらステップを踏む「白雪姫」と「王子」がデザインされています。

※受注生産となります。注文後、約90日でのお届けとなります

『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグ

価格:330円(税込)

サイズ:約W32×H34×D17.5cm

販売場所:新館9階 銀座テラス/テラスコート お会計カウンター

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』会場にて『Disney THE MARKET』限定デザインのショッピングバッグを販売。

側面にプリントされた「リロ」と「スティッチ」がポイントです。

「エムアイカード プラス」会員 または「ディズニー★JCBカード」会員限定特典

対象:

・「エムアイカード プラス」にて購入された先着1,200名「銀座三越限定 アクリルキーホルダー(ミニーマウス)」

・「ディズニー★JCBカード」にて子入された先着1,200名「銀座三越限定 アクリルキーホルダー(ミッキーマウス)」

お渡し場所:本館9階 銀座テラス/テラスコート お会計カウンター

期間中、『Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越』会場にて、1会計につき税込み11,000円以上購入された方にプレゼントされるアクリルキーホルダー。

「エムアイカード プラス」は「ミニーマウス」、「ディズニー★JCBカード」は「ミッキーマウス」デザインです。

※なくなり次第終了

※当日のお買いあげレシートのみ有効。(一部、お買いあげ金額加算対象外商品あり)

会場音楽がディズニー・ミュージックに

期間中、新館7階 催物会場、本館7階 銀座シャンデリアスカイではディズニーの人気曲を集めた公式プレイリストの楽曲が楽しめます。

ディズニー映画『モアナと伝説の海2』、超実写映画『ライオン・キング:ムファサ』の楽曲をはじめ、『アナと雪の女王』、『アラジン』、『ライオン・キング』などをセレクト!

『Disney THE MARKET 2025 』今後のスケジュール

2025年4月4日(金)〜4月24日(木) 高松三越 新館5階 催物会場2025年6月5日(木)〜6月16日(月) 福岡三越 9階 三越ギャラリー2025年6月21日(土)〜7月14日(月) 新潟伊勢丹 6階 催物場2025年8月6日(水)〜8月17日(日)(予定)日本橋三越本店 本館7階 催物会場

※会場により一部内容が異なります

※開催日は変更になる場合があります

「マジックアワー」をテーマに、イベント限定の新グッズを含む約4,000点以上のファッションアイテムや雑貨が会場を埋め尽くすディズニー企画。

2025年3月5日より開催される「Disney THE MARKET 2025 in 銀座三越」の紹介でした☆

※数に限りがあるグッズもあるため、品切れの場合があります

※画像はイメージです

