¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤¬ÌëÆ»¤ÇÅ¾¤Ó´é¤òÉé½ý¤·¤Æ¥é¥¸¥ª·çÀÊ¡¡ÁêÊý¡¦ÅÚ²°¿Ç·¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬´é¤òÉé½ý¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤ò£²£¶Æü¡¢·çÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÁêÊý¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬¡Öº£Æü¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤ÆÈ¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ²°¤¬»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç·çÀÊ¡£È¹¤Ï½Ð±é¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤ÇÀ¼¤¬¤Ä¤Ö¤ì¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤ÎÀ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÚ²°¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¤¥¹¤ÎÅÄ½ê¿Î¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¹¹Ô¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ç¤¢¤ë»³Íü¡¦ÉÙ»ÎµÈÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö¤½¤ÎÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¤Ø¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤ÎºÇÃæ¤ËÌëÆ»¤ÇÅ¾¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´é¤ò¥±¥¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¿Ë¤«Ë¥¤Ã¤Æ¸¡ºº¤È¤«¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ÂÀÅ¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÙ¤ß¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡µÞ¤¤çµÙ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿È¹¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤È¤â¤·¤²¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£