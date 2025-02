限定ソフトクリームは必食！ ホテルニューグランドの直営ショップに、カフェエリアがオープン（神奈川・横浜）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は横浜郄島屋に新しくできた「ホテルニューグランド」直営のカフェです。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食べログマガジン編集部が紹介します。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜郄島屋店(神奈川・横浜)

横浜郄島屋店地下1階 Foodies’Port2にあるショップ

2024年12月にオープンしたショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜郄島屋店」に、2月15日から新たにカフェエリアができました。日本有数のターミナル駅の横浜は、利用人数の割にカフェが不足していると考え、カフェエリアをオープンさせたのだとか。

店内奥がカフェエリア ※イメージ画像

「ホテルニューグランド」が運営するショップでは、人気のスイーツ・ベーカリーをはじめ、冷凍食品やレトルトなど幅広いアイテムを扱っていますが、カフェエリアではイートインならではのこだわりのカフェメニューを楽しめます。

S.Weilのモカソフトクリーム(テイクアウト680円/イートイン693円)

限定の「S.Weilのモカソフトクリーム」は、本格派のオリジナルコーヒーと濃厚な北海道産生乳を使用。店舗で砕いたコーヒー豆がのっていて食感が良く、風味が広がります。苦みはなくカフェオレのようなまろやかな味わいで、飽きずにずっと食べられそうです。イートインはもちろん、テイクアウトしてもOK。

S.Weilのババロア(左・テイクアウト702円/イートイン715円)とS.Weilのババロアいちご(右・テイクアウト756円/イートイン770円)

ほかにも、初代総料理長サリー・ワイルの弟子の名店「エスワイル」のレシピを受け継ぐ「S.Weilのババロア」も限定商品として登場。バニラの香りと弾力のある食感、なめらかな舌触りが心地よいスイーツです。どこか懐かくてやさしい甘さは、ゆっくりとした時間を過ごすお供に最適。現在はプレーンといちごですが、今後はいろいろな種類を作る予定とのこと。

薫るスパイスのチャイ(テイクアウト756円・イートイン770円)

また「薫るスパイスのチャイ」や「蜜漬けジンジャーのバナナジュース」など、こだわりのカフェメニューもそろいます。

蜜漬けジンジャーのバナナジュース(テイクアウト756円・イートイン770円)

横浜駅西口からすぐの場所にあるので、買い物途中の休憩や、疲れて甘いものを欲した際に利用してみてはいかがでしょう。

<店舗情報>◆S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店住所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜タカシマヤ B1FTEL : 045-311-5111

※価格は全て税込。

写真:お店から

文:食べログマガジン編集部

