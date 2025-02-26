¡¡¾¾ËÜ»³²íFC¤Ï26Æü¡¢¥Ð¥ÏFC(¥Ö¥é¥¸¥ë)FW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Î´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï25Ç¯2·î1Æü¤«¤é25Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¾¾ËÜ»³²íFC¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¥¿ÈÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ³§ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ËèÆü¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËJ3Í¥¾¡¡¦J2¾º³Ê¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

¡üFW¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹

¢£ÇØÈÖ¹æ

29

¢£À¸Ç¯·îÆü

2005Ç¯1·î4Æü

¢£½Ð¿ÈÃÏ

¥Ö¥é¥¸¥ë

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

190cm/85kg

¢£·ÐÎò

¥Ü¥¿¥Õ¥©¥´-¥Ð¥ÏFC