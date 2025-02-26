■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9223) ＡＳＮＯＶＡ　 東証グロース
(7084) スマイルＨＤ　 東証グロース
(7353) Ｋラーニング　 東証グロース
(2459) アウン　　　　 東証スタンダード
(8306) 三菱ＵＦＪ　　 東証プライム

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ　 東証グロース
(5161) 西川ゴム　　　 東証スタンダード
(4812) 電通総研　　　 東証プライム
(8219) 青山商　　　　 東証プライム
(3205) ダイドー　　　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS