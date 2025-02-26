＜個人投資家の予想＞ 02月26日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(7084) スマイルＨＤ 東証グロース
(7353) Ｋラーニング 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
(8219) 青山商 東証プライム
(3205) ダイドー 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(7084) スマイルＨＤ 東証グロース
(7353) Ｋラーニング 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
(8306) 三菱ＵＦＪ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4892) サイフューズ 東証グロース
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
(8219) 青山商 東証プライム
(3205) ダイドー 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS