¥Ò¥«¥ë¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×Æ°²è¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¶ÃØ³¡Ö¹âÉ¾²Á¤¬10ËüÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï5²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯2·î25Æü¡¢23Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤òÌÀ¤«¤·¡¢»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÊ°¤ê¤À¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤³¤³¤Ë¡×
¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï23Æü¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢21Æü¤ËÅìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤ÎºâÌ³¾ÊÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¡×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ë»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤Ï¡¢X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£23Æü»þÅÀ¤ÇÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¤ß¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¥Ç¥â¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊóÆ»¤¹¤ë¤Î¤ËºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤â¤È¤Ë¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿ôÉ´·ï¤â¤ÎDM¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤ÎÀ©ºî¤ò·è¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï25Æü¡¢Æ°²è¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¤Ç¡Ö¸ø³«¤«¤é2Æü·Ð¤¿¤º¤Ë¤³¤ÎÈ¿¶Á¡×¤È¶Ã¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Æ°²è¤Î¹âÉ¾²Á¤¬10Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¡¢26Æü11»þ30Ê¬»þÅÀ¤Ç204Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ¹Ç¯YouTube¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤ª¤½¤é¤¯¹âÉ¾²Á¤¬10ËüÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ï5²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Ç¡¢¤³¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ç¤³¤ó¤Ê¿ô¤ÎÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤Ïº×¤ê¤¯¤¸°ÊÍè¤À¤È»×¤¦¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÊ°¤ê¤À¤Ã¤¿¤êÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¤³¤³¤ËÉ½¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£
¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¥ß¥ê¤Ç¤¤¤¤¡¡ÆüËÜ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡×
¼«¿È¤ä»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾²¶¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ´íµ¡´¶¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤·¡¢¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ¤¤¡¡¼«Ê¬¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤À¤±¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¥Ò¥«¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¸½¾õ¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥â¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤Î¸ø³«¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ÎÆ°²è¤ò½Ð¤¹Á°¤Ï¼«Ê¬¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï»É¤µ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤ÈÈóÆñ³Ð¸ç¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤Ä¤â¤Î²¿ÇÜ¤âÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿»ö¼Â¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Çº£¤ÎÆüËÜ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯¿Í¤¬¤¤¤ÆÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬µï¤¿¤Î¤«¤È¶ÃØ³¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î½ÐÍè»ö¤ÏËÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ø¤Î·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÂç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤Ã¤¿1¥ß¥ê¤Ç¤¤¤¤¡¡ÆüËÜ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëËÜÊª¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖºâÌ³¾Ê²òÂÎ¥Ç¥â¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁýÀÇÀ¯ºö¤ä¶Û½ÌºâÀ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤òÁÊ¤¨¤ë¥Ç¥â¤Ë»¿Æ±¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤Ï³Æ¾ÊÄ£¤Î³µ»»Í×µá¤ò¼õ¤±¡¢ºâÌ³¾Ê¤¬À¯ÉÜ°Æ¤òºîÀ®¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹ñ²ñ¤Ç¿³µÄ¡¦·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Í½»»ÊÔÀ®¤ÎºÇ½ª·èÄê¸¢¤Ï¹ñ²ñ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºâÌ³¾Ê¤Î²òÂÎ¤À¤±¤Ç¤ÏÍ½»»·èÄê¤Î»ÅÁÈ¤ß¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥Ç¥â¤Î°ÕµÁ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£