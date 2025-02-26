¼¢²ì¸©È¯¡ª¼ã¼êµ¯¶È²È¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥ê¥¢¥ëµ¯¶È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖOntitle¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¼¢²ì¸©È¯¡ªµ¯¶È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¼¢²ì¸©¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤âµ¯¶È²È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃÏ°è¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¼¢²ì¸©¤Ç¥ê¥¢¥ëµ¯¶È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖOntitle¡×¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢2·î28Æü(¶â)¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡ª20Âå¤Çµ¯¶È¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Î´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¿Í¤âÂç´¿·Þ¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
»ñ¶âÌÌ¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ä¡£µ¯¶È¤·¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Öµ¯¶È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡×¤Ï¡¢µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿6Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢µ¯¶È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¼¡¡¹¤Ë²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼¡Âè¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê²áÄø¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡£¼¢²ì¸©¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤¦¼Ì¤ë¤«
Á´¹ñÅª¤Ë¸«¤Æ¤âµ¯¶È²È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¼¢²ì¸©¡£¤½¤¦¤·¤¿¼¢²ì¸©¤Î¼ã¼Ô¤¬¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì½õ¤È¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢·Ð¸³¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÃÎ¤êÆÀ¤Ê¤¤¡¢µ¯¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ®¤ì
¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï¡¢2·î28Æü(¶â)¡£²¼µ¥ê¥ó¥¯¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é±þÊç²ÄÇ½¤À¡£3·î22Æü(ÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è4·î¤«¤é²ÝÂê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£²ÝÂê¡¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÌò³äÊ¬Ã´¤ò·è¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£²ÝÂê¢¤Ï¡¢MVV(¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¥ê¥å¡¼)¤ÎºöÄê¡£¤É¤ó¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢²ÝÂê£¤Ï¡¢»ö¶È·×²è½ñ¤ÎºîÀ®¡£¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì¤òÁÛÄê¤·¡¢»ö¶È¤Î¼ý±×À¤ò¹Í¤¨¤ë¡£²ÝÂê¤¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¡£´ë¶È·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÌç²È¤ä»Ù±ç¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òºî¤ë¡£
ºÇ½ª²ÝÂê¤Ï¡¢10·î11Æü(ÅÚ)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡£»ö¶È·×²è¤òÈ¯É½¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î³«¶È»ñ¶â³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÏÁðÄÅÀÄÇ¯²ñµÄ½ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤äÃÏ¸µ·Ð±Ä¼Ô¤¬È¼Áö¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤À¤«¤é¿´¶¯¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹ÔÌò¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÈÖÁÈ¤Î¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ë¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤À¡£ÍÌ¾¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î½ÕÌÚ³«¡¢¤Ó¤ï¸Ð¤¯¤ó¡¢¼ÖÃ«¥»¥Ê¡¢¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢Âçºå¤Î¼ÒÄ¹¡¢È¼Ìî(¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥È¥ì¥¤¥ä¡¼)¤Î£¶Ì¾¤¬¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£OntitleÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
½»½ê¡§¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»ÔÉÍÂçÄÅ3ÃúÌÜ10-3¥Ï¥¤¥ÄÉÍÂçÄÅ201¹æ
¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÁðÄÅÀÄÇ¯²ñµÄ½ê
¸å±ç¡§¼¢²ì¸©
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
ÈÖÁÈÀ©ºî¡§¤Õ¤¯¤í¤¦¡ÖOntitleÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡×
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2ElnIue_WEWFgQyb0CriPyJaTpG0dW5Ii33Rv2mjC1K8fQg/viewform
(·§ÅÄÌÀÆüÎÉ)