ÇðÌÚÍ³µª¡¢¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ËÌÔ¾Ê¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡Ä¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬23Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤æ¤¤ê¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò¹¹¿·¡£¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¶¦±é¼Ô¤Ø¤ÎÊÖ¤·¤ËÈ¿¾Ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡û¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡×
ÇðÌÚÍ³µª
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¡£ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡È¤Ê¤ó¤«»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤¨? ¤É¤³¤¬¤Ç¤¹¤«!? °ÜÆ°¤¬³Ú¤ÊÉþ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡¢¡È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾È¤ì±£¤·¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤È1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤! ¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤òË«¤á¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«? ¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¹â¤¤¿Í¤¬´Ù¤ë¤ä¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö»ä¤â¸¬Â½Ê¸²½¤ä¤á¤è¤¦! ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó!¡É¤È¤«¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹!¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÇðÌÚÍ³µª¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤æ¤¤ê¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò³«Àß¡£¡Ö¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤Î»×¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ÖAKB¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹! ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤äÍ×Ë¾¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ø¡¼¡¼!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Îß·×¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡û¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡×
ÇðÌÚÍ³µª
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ËË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢²¿¤«Î¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤ò¾Ò²ð¡£ÇðÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¼ýÏ¿¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¤Ë¡¢¡È¤Ê¤ó¤«»äÉþ¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤È¤Ã¤µ¤Ë¡¢¡Ö¤¨? ¤É¤³¤¬¤Ç¤¹¤«!? °ÜÆ°¤¬³Ú¤ÊÉþ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë¡¢¡È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡É¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¾È¤ì±£¤·¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤È1¥ß¥ê¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤! ¤È»×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÇðÌÚÍ³µª¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤æ¤¤ê¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ò³«Àß¡£¡Ö¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤Î»×¤¤¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¡¢¡ÖAKB¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹! ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤äÍ×Ë¾¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ª¼ê½À¤é¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ø¡¼¡¼!!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Îß·×¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯4,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£