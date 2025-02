藤巻亮太が、ニューアルバム『儚く脆いもの』より新曲「桜の花が咲く頃」を先行配信した。約2年振りのオリジナルアルバム『儚く脆いもの』から先行配信されたこの新曲は、桜をテーマにした藤巻亮太の新たな春ソング。過去の大切な思い出から今も抜け出せない切ない感情を、桜の華やかさ、そして散るまでの儚さに重ね、過去の思い出を心の中で語りかける。人を想う気持ちを手紙調の歌詞で綴る藤巻亮太らしさ溢れる楽曲となっている。

イベント情報



<Mt. FUJIMAKI 2025>開催日時:2025年9月27日(土)※雨天決行・荒天中止会 場:山中湖交流プラザきらら (山梨県南都留郡山中湖村平野479-2)出 演:藤巻亮太 ほかチケット代・特典付きプレミアムチケット 15,800円・プレミアムチケット 10,800円・入場券 8,800円・駐車券:3,500円お問合せ:サンライズプロモーション東京 0570-00-3337(平日12:00〜15:00)詳細(オフィシャルサイト):http://www.mtfujimaki.com/<THANK YOU LIVE 2025>■THANK YOU LIVE 2025 ※ソールドアウト日時:2025年3月9日(日)開場16:00 / 開演17:00会場:山梨県YCC県民文化大ホール(山梨県甲府市寿町26-1)<藤巻亮太 Live Tour 2025〜儚く脆いもの〜>日程/会場2025年4月4日(金)北海道・札幌ペニーレーン242025年4月6日(日)宮城・仙台Rensa2025年4月11日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール2025年4月13日(日)広島・広島クラブクアトロ2025年4月18日(金)福岡・福岡DRUM LOGOS2025年4月20日(日)大阪・GORILLA HALL OSAKA2025年4月24日(木)東京・Zepp DiverCity (TOKYO)チケット料金:全自由(整理番号付き)6,800円 ※ドリンク代別詳細:https://www.fujimakiryota.com/live/?id=189■追加公演2025年5月24日(土)<藤巻亮太 Live Tour 2025 in Taipei>会場:Legacy Taipei開場:17:00 開演:18:00