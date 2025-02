岩崎宏美が、3月5日に発売するデビュー50周年を記念したDVD6枚組BOX『HIROMI IWASAKI 50th TBS Special Collection』より、「awarded 日本レコード大賞+(プラス)」(Disc6)のトレーラーを公開。同時に、岩崎宏美が秘話を語りつくしたインタビュー映像の第三弾も『公式・TBS芸能&情報まとめ』(YouTubeチャンネル)サイトにて公開した。

リリース情報







『HIROMI IWASAKI 50th TBS Special Collection』2025年3月5日(水)リリース*6枚組DVDボックスセット(三方背豪華BOX/特製デジパック仕様/解説書付き)(価格)29,480円(消費税込み) (品番)VIBL-1158〜1163(発売元)TBS (発売協力)TBSグロウディア(販売元)ビクターエンタテインメント・デビュー50周年記念!DVD6枚組の永久保存盤!・“レコ大”‟全員集合”“ベストテン”等、門外不出の映像を約7時間たっぷり収録!・大型画面に合わせたデジタル・レストア&サウンド・マスタリングで鮮やかな感動を!【DISC内容】 *すべて初DVD化DISC 1 「in 8時だヨ!全員集合」(約65分予定)DISC 2 「in ザ・ベストテン」(約85分予定)*数々の名場面を久米宏&黒柳徹子とのトークも含め収録DISC 3 「in ロッテ歌のアルバム +(プラス)」(約63分予定)DISC 4 「in サウンド・イン“S” +(プラス)」(約71分予定)DISC 5 「in BS-TBS」(約69分予定)DISC 6 「award 日本レコード大賞 +(プラス)」(約62分予定)DISC1. in 8時だヨ!全員集合01. センチメンタル(1975/11/22)02. ファンタジー(1976/2/14)03. 想い出の樹の下で(1977/2/5)04. 悲恋白書(1977/6/4)05. 熱帯魚(1977/7/30)06. 二十才前〜はたちまえ〜(1978/2/4)07. シンデレラ・ハネムーン(1978/9/9)08. さよならの挽歌(1978/12/2)09. 春おぼろ(1979/3/10)10. 夏に抱かれて(1979/6/23)11. 万華鏡(1979/9/22)12. スローな愛がいいわ(1980/2/9)13. 女優(1980/5/17)14. 銀河伝説(1980/8/9)15. 摩天楼(1980/10/25)16. 胸さわぎ(1981/1/17)17. 恋待草(1981/5/16)18. すみれ色の涙(1981/6/13)19. れんげ草の恋(1982/1/2)20. 檸檬(1982/2/13)21. 聖母たちのララバイ(1982/8/7)22. 素敵な気持ち(1983/2/26)23. 真珠のピリオド(1983/7/9)24. 20の恋(1984/2/18)25. 未完の肖像(1984/6/23)DISC2. in ザ・ベストテン01. 春おぼろ(1979/3/22)02. 春おぼろ(1979/4/12)03. 万華鏡(1979/11/1)04. 万華鏡(1979/11/8)05. 万華鏡(1979/11/15)06. 万華鏡(1979/12/13)07. すみれ色の涙(1981/7/2)08. すみれ色の涙(1981/7/16)09. すみれ色の涙(1981/7/23)10. すみれ色の涙(1981/8/6)11. すみれ色の涙(1981/8/20)12. すみれ色の涙(1981/8/27)13. 聖母たちのララバイ(1982/6/24)14. 聖母たちのララバイ(1982/7/1)15. 聖母たちのララバイ(1982/7/8)16. 聖母たちのララバイ(1982/7/15)17. 聖母たちのララバイ(1982/7/22)18. 聖母たちのララバイ(1982/9/9)19. 聖母たちのララバイ(1982/12/30 さよなら1982 ザ・ベストテン豪華版)20. 家路(1983/9/15)21. 家路(1983/9/29)22. 家路(1983/10/6)23. 決心(1985/5/30)DISC3. in ロッテ歌のアルバム+(プラス)01. ロマンス(1975/9/9 歌のグランプリ)02. 愛の讃歌(1976/7/28 ゆかいな音楽会)03. 霧のめぐり逢い(1976/10/10 ロッテ歌のアルバム)04. 想い出の樹の下で(1977/2/20 ロッテ歌のアルバム)05. 悲恋白書(1977/4/24 ロッテ歌のアルバム)06. 熱帯魚(1977/8/31 みどころガンガン大放送)07. 思秋期(1977/12/4 ロッテ歌のアルバム「千と一慶生放送」)08. 二十才前〜はたちまえ〜(1978/2/22 たまりまセブン大放送!)09. あざやかな場面(1978/5/14 ロッテ歌のアルバム78)10. シンデレラ・ハネムーン(1978/7/16 ロッテ歌のアルバム78)11. 春おぼろ(1979/2/15 マジカル7大冒険!)12. 夏に抱かれて(1979/5/17 少女探偵スーパーW)13. スローな愛がいいわ(1980/1/17 ミラクルTV大出動!)14. 摩天楼(1980/11/27 たのきん全力投球!)15. すみれ色の涙(1981/7/16 たのきん全力投球!)16. れんげ草の恋(1981/12/3 たのきん全力投球!)17. 思い出さないで(1982/11/7 たのきん全力投球!)18. 素敵な気持ち(1983/3/1 アップルシティ500)19. 真珠のピリオド(1983/7/13 笑ってポン!)20. 家路(1983/12/25 ザ・ヒットステージ)21. 20の恋(1984/2/19 ザ・ヒットステージ)22. 月光(1985/12/22 ロッテ歌のアルバム)23. 好きにならずにいられない(1986/2/1 合言葉は音楽気分♪)24. 小さな旅(1986/7/20 ロッテ歌のアルバムNOW)DISC4. in サウンド・イン "S″+(プラス)01. TUXEDO JUNCTION02. CHANSON D'AMOUR03. MY LOVE(1977/7/24 サウンド・インS)04. EVER GREEN スター誕生・愛のテーマ05. THE STRANGER06. I REMEMBER YESTERDAY07. LAST DANCE(1978/11/5 サウンド・インS)08. オープニング〜雨09. 雨降りお月10. 城ヶ島の雨11. MY BLUE HEAVEN(1979/6/10 サウンド・インS)12. ホワイトクリスマス(1985/12/22 ロッテ歌のアルバム)13. 好きにならずにいられない14. SAVING ALL MY LOVE FOR YOU(1988/5/13 金曜気分で!)15. ロマンス(1993/7/2 あなたも歌わずにはいられない!!青春時代の名曲70年代90分!)16. 万華鏡17. 〜未来18. 〜センチメンタル19. 〜シンデレラ・ハネムーン20. 〜聖母たちのララバイ(1994/9/9 あなたも歌わずにはいられない!青春時代の名曲70年代120分特別編)21. すみれ色の涙(2000/12/1 20世紀!名曲黄金時代スペシャル〜井上忠夫音楽葬〜)22. インタビュー(BGM:二重唱)〜ロマンス(2005/12/29 超豪華!!歌謡史決定版〜ザ・ヒットメーカー作詞家・阿久悠40周年記念特別企画)23. 時代24. 聖母たちのララバイ(2010/4/1 あなたが聴きたい歌の4時間スペシャル)*安住紳一郎インタビュー25. ロマンス26. 思秋期(2017/7/31 あなたが聴きたい歌の4時間スペシャル)*安住紳一郎インタビューDISC5. in BS-TBS01. 聖母たちのララバイ02. シェルブールの雨傘(2017/10/14 祝80歳!服部克久卒寿メモリアルライブ)03. 卒業写真(2021/12/17 特別コンサート・サウンドメーカー服部克久の世界)04. リメンバー・ミー(2019/12/21 Sound Inn S)05. 思秋期06. 残したい花について(2018/9/15 Sound Inn S)07. すみれ色の涙(2017/3/6 由紀さおりの素敵な音楽館)08. 聖母たちのララバイ09. にがい涙10. 好きだなんて言えなかった11. 夜明けのMEW12. エンドレス・ラブ(2022/8/5 うた恋!音楽会)13. シンデレラ・ハネムーン14. 女優15. 太陽が笑ってる(2023/12/26 名曲をあなたに うた恋!音楽会)16. ファンタジー17. 生きがい(2024/6/30 名曲をあなたに うた恋!音楽会)18. 夢で逢えたら(2024/7/14 名曲をあなたに うた恋!音楽会)DISC6. awarded 日本レコード大賞 +(プラス)01. ロマンス(1975/11/19 速報!!日本レコード大賞)02. ロマンス(1975/12/31 1975年度 輝く日本レコード大賞)03. 思秋期(1977/11/22 速報!「日本レコード大賞」)04. 思秋期(1977/12/31 第19回 輝く日本レコード大賞)05. シンデレラ・ハネムーン(1978/11/22 速報!!日本レコード大賞今夜決定!!金賞・10曲)06. シンデレラ・ハネムーン(1978/12/31 第20回 輝く日本レコード大賞)07. 万華鏡(1979/11/21 第21回 速報!日本レコード大賞)08. 万華鏡(1979/12/31 第21回 輝く日本レコード大賞)09. 銀河伝説(1980/11/26 第22回 速報!日本レコード大賞)10. 銀河伝説(1980/12/31 第22回 輝く日本レコード大賞)11. 恋待草(1981/3/21 第10回 東京音楽祭国内大会)12. 恋待草(1981/3/29 第10回 東京音楽祭世界大会)13. すみれ色の涙(1981/11/25 第23回 速報!日本レコード大賞〜部門賞発表授賞音楽会〜)14. すみれ色の涙(1981/12/31 第23回 輝く日本レコード大賞)15. すみれ色の涙(1981/12/31 第23回 輝く日本レコード大賞)16. 聖母たちのララバイ(1982/12/5 第15回 日本有線大賞)17. 家路(1983/11/23 第25回 速報!レコード大賞 〜部門賞発表受賞音楽会〜)18. 家路(1983/12/31 第25回 輝く日本レコード大賞)19. 思秋期(2009/12/30 第51回 輝く!日本レコード大賞)20. 聖母たちのララバイ21. 見上げてごらん夜の星を(2010/12/29 レコード大賞前夜祭 あの頃あのメロディー 日本の歌謡史50年SP)22. 虹〜Singer〜(2010/12/30 第52回 輝く!日本レコード大賞)