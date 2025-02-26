MUCC、アルバム『1997』収録曲より「Daydream Believer」先行配信＋最新写真は90年代ストリートカルチャーテイスト
MUCCが4月2日、通算17枚目のアルバム『1997』をリリースする。同アルバム収録曲よりリード曲「Daydream Believer」と「Daydream Believer (Original KARAOKE)」が3月5日に先行配信されることが決定した。
◆MUCC 画像
11月に行われた＜MUCC TOUR 2024「Daydream」＞でも披露されていた「Daydream Believer」は、疾走感あるビートとキャッチーなメロディ、切なさを感じさせる歌詞が織りなすMUCCならではのロックチューンだ。同曲ミュージックビデオは楽曲配信と同じ3月5日に公開予定とのこと。
また、リリースと合わせて全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞と＜MUCC TALK TOUR 2025「MC」＞が開催される。5月10日公演から6月7日公演分チケットの朱ゥノ吐＋会員先行/虚無僧DU MODE会員先行受付は本日2月26日21:00まで。
■先行配信「Daydream Believer / 1997」
▼Pre-ad/Pre-save
「Daydream Believer/1997」https://tjc.lnk.to/MUCC_1997
「Daydream Believer (Original KARAOKE)」https://tjc.lnk.to/mUX2dk
■17thオリジナルフルアルバム『1997』
【初回限定盤(CD＋Blu-ray)】
TKCA-75270 ￥6,900(税込)
※スリーブケース仕様
※40P特別ブックレット付
【通常盤(CD)】
TKCA-75271 ￥3,400(税込)
▲初回限定盤
▲通常盤
▼CD収録曲 ※初回限定盤 / 通常盤共通
01. Daydream
02. 桜
03. 蜻蛉と時計
04. invader (2025 Remaster)
05. Boys be an Vicious
06. Guilty Man
07. B&W
08. October (2025 Remaster)
09. LIP STICK
10. Round & Round
11. △ (トライアングル)
12. 不死鳥
13. 空っぽの未来
14. 蒼
15. 愛の唄 (2025 Remaster)
16. Daydream Believer
▼Blu-ray収録内容
＜LuV Together 2024＞
2024.09.16 EX THEATER ROPPONGI
01. 睡蓮
02. 娼婦
03. サイレン
04. 愛の唄
05. 1979
06. Violet
07. G.G.
08. 目眩 feat. 葉月(lynch.)
09. ニルヴァーナ
10. 蘭鋳 feat. reiki(キズ)
11. 大嫌い feat. YUKI-Starring Raphael-, アンティック-珈琲店-, lynch., キズ
■『1997』発売記念インストアイベント『ムービー&プリントムッ倶楽部』
▼ムービームッ倶楽部
3月15日(土)19:00〜 タワーレコード新宿店 [ミヤ]
3月22日(土)14:00〜 タワーレコード高槻阪急スクエア店 [YUKKE]
3月29日(土)12:00〜 タワーレコード名古屋パルコ店 [逹瑯]
5月05日(月/祝) 福岡地区 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
▼プリントムッ倶楽部
4月02日(水) 東京地区 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
4月11日(金) 茨城地区 [ミヤ]
4月18日(金) 大阪地区 [逹瑯]
4月25日(金) 名古屋地区 [YUKKE]
5月09日(金) 札幌地区 [逹瑯・ミヤ・YUKKE]
5月16日(金) 仙台地区 [逹瑯]
5月23日(金) 大阪地区 [ミヤ]
6月14日(土) 東京地区 [YUKKE]
【イベント内容】
▼ムービームッ倶楽部
※事前にスマートフォンアプリ「SNOW」をダウンロードいただき、フィルターPro1をお気に入りに入れご準備ください。
・初回限定盤：ムービー撮影20秒&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：ムービー撮影15秒&握手
▼プリントムッ倶楽部
・初回限定盤：撮影会&握手&禁断のプリクラポストカードを1枚プレゼント。禁断のプリクラポストカードは「令和」「平成」「MIX」の3種類からお選びいただけます。
・通常盤：撮影会&握手
詳細：https://55-69.com/news/24458
（問）徳間ジャパンコミュニケーションズ：https://www.tkma.co.jp/jpop_news/MUCC.html
CDショップ別特典：https://www.tkma.co.jp/jpop_news_detail/MUCC.html?nid=17510
■全国ツアー＜MUCC TOUR 2025「Daydream 1997」＞
open16:15 / start17:00
4月06日(日) 金沢EIGHT HALL
open16:15 / start17:00
4月12日(土) 水戸ライトハウス
open16:15 / start17:00
4月13日(日) 水戸ライトハウス
open13:45/START14:30
4月19日(土) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM
open16:15 / start17:00
4月20日(日) 高松MONSTER
open16:15 / start17:00
4月26日(土) KYOTO MUSE
open16:15 / start17:00
4月27日(日) 神戸太陽と虎
open16:15 / start17:00
5月03日(土) 福岡BEAT STATION
open16:15 / start17:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open13:45 / start14:30
5月07日(水) Zepp Shinjuku
open17:00 / start18:00
5月10日(土) 札幌PENNY LANE24
open16:15 / start17:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open13:45 / start14:30
5月17日(土) 仙台Rensa
open16:15 / start17:00
5月18日(日) 秋田Club SWINDLE
open16:15 / start17:00
5月24日(土) GORILLA HALL OSAKA
open16:00 / start17:00
6月01日(日) 名古屋DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
6月07日(土) CLUB CITTA'
open16:00 / start17:00
●チケット
8,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月5日(土)新潟LOTS〜5月7日(水)Zepp Shinjuku
一般発売：3月8日(土)
▼公演：5月10日(土)札幌PENNY LANE24〜6月7日(土)CLUB CITTA'
【朱ゥノ吐＋会員先行/虚無僧DU MODE会員先行】
受付期間：2月20日(木)12:00〜2月26日(水)21:00
【イープラスプレオーダー】
受付期間：3月1日(土)13:00〜3月23日(日)21:00
一般発売：4月5日(土)
https://55-69.com/news/23985
■＜MUCC TALK TOUR 2025「MC」＞
open18:30 / start19:00
5月04日(日) 福岡BEAT STATION
open18:30 / start19:00
5月11日(日) 札幌PENNY LANE24
open18:30 / start19:00
●チケット
2,500円(税込)
※入場時ドリンク代別途必要
※スタンディング
▼公演：4月13日(日)水戸ライトハウス / 5月4日(日)福岡BEAT STATION
一般発売：3月8日(土)
▼公演：5月11日(日)札幌 PENNY LANE24'
【朱ゥノ吐＋会員先行/虚無僧DU MODE会員先行】
受付期間：2月20日(木)12:00〜2月26日(水)21:00
【イープラスプレオーダー】
受付期間：3月1日(土)12:00〜3月24日(日)21:00
一般発売：2025年4月5日(土)
https://55-69.com/news/23986
■＜2025 スペシャルMUCC Day＞
詳細：Coming soon…
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