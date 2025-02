元AKB48本田仁美、茶髪ショートに大胆イメチェン！SAY MY NAME新作コンセプトフォトが話題

元AKB48で現在はガールズグループSAY MY NAMEのリーダーを務める本田仁美の“イメチェン”が話題だ。

【写真】本田仁美、「平成のギャル」に衝撃変身

SAY MY NAMEは2月25日、公式SNSを通じて2nd EPアルバム『My Name Is…』の新たなコンセプトフォトを公開した。

今回のコンセプトフォトには本田仁美とドヒが登場。茶髪ショートにイメチェンした本田仁美はシフォン素材のピンク色衣装に身を包み、キュートな美貌を披露している。ドヒも気品のある猫のようなラブリーなビジュアルで、多くのファンを釘付けにしている。

(写真=iNKODEエンターテインメント)ドヒ(左)本田仁美

個々人のコンセプトフォトでは、本田仁美がベッドに寝そべりながらカメラに向かって愛らしいウィンク。ドヒも目鼻立ちの整ったビジュアルでこちらをじっと見つめていた。

SAY MY NAMEは今後もメンバーのコンセプトフォトをはじめ、ハイライトメドレーやMVの予告映像を公開する予定だ。

(写真=iNKODEエンターテインメント)本田仁美

なお、SAY MY NAMEの2nd EPアルバム『My Name Is…』は来る3月13日18時に各種オンラインサイトを通じてリリース予定だ。

◇SAY MY NAMEとは?

ジェジュンが設立した芸能事務所iNKODEエンターテインメントから誕生した7人組ガールズグループ。2024年10月16日、1st EPアルバム『SAY MY NAME』でデビューした。メンバーはAKB48、IZ*ONEで活動した本田仁美をはじめ、日本人のメイ、韓国人のソハ、ドフィ、ジュンヒ、スンジュ、タイ人のカニの7人で構成されている。リーダーは本田仁美。最年長は2001年生まれの本田仁美で、最年少は2010年生まれのスンジュ。