µÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê»á¡Ö¤³¤ó¤ÊËÜ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡µ¶ËÜ¤¬ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¡Ö´Ö°ã¤¨¤ÆÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡ºî²È¤ÎµÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê»á¤¬£²£µÆü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÜ¤¬Âç¼êÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ö°ã¤¨¤ÆÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÈËÜ»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö»ä¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ½ñ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇË¡Åª¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ö°ã¤¨¤ÆÇã¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡¤¹¤°¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¤â¡ÖÁ´¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÏÂÐ±þÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÃÊ¾å¤Î£Ë£é£î£ä£ì£å¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤Ë´Ø¤¹¤ëÉô½ð¤Ë¥á¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥¢¥Û¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Å¤Í¤ÆÃí°Õ¡£
¡¡£²£¶Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆ±À«Æ±Ì¾¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¸æ°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±À«Æ±Ì¾¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨»ä¤¬ÉáÄÌ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤âËÜÊ¸¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤Î¹àÌÜ¤ËÃøºî¤È¤·¤Æ¤ä³Æ¸Ä¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀºÛÈ½ÃÏ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¤Ç¤¤¿º¾µ½¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£