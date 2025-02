回転寿司チェーン「スシロー」にて、10周年を迎えた人気アニメ『ハイキュー!!』と2回目となるコラボを開催!

コラボ限定すしやスイーツが登場するほか、コラボ限定グッズ付きドリンクが販売されます☆

スシロー アニメ『ハイキュー!!』コラボメニュー

開催期間:2025年3月5日(水)〜3月30日(日)

販売店舗:全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です

※2025年3月27日(木)にオープンするスシロー道頓堀店(大阪府)は対象外となります

スシローにて、アニメ『ハイキュー!!』とのコラボが再び実現!

以前実施されたコラボでは、コラボメニューやコラボ限定クリアボトル付きのドリンクなどが販売され、多くのゲストから人気を博しました。

今回のコラボでは、おすしをはじめ、スイーツ、ドリンク、お持ち帰りセットが展開される予定です☆

人気ネタTENコモリ(ミニしゃり) ハイキュー!!10周年コラボ限定ピック付き

価格:360円(税込)〜

販売期間:

・前半:2025年3月5日(水)〜ピックの手配総数18万枚分が完売次第終了

・後半:2025年3月19日(水)〜ピックの手配総数13.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

人気ネタなど6種を盛り合わせた「人気ネタTENコモリ(ミニしゃり)」

まぐろ、サーモン、焼とろサーモンなどが盛り合わせてあります。

「人気ネタTENコモリ(ミニしゃり)」は、アニメ『ハイキュー!!』10周年を記念したコラボ限定ピック付き。

3月5日からの前半には、烏野高校の「日向翔陽」と「影山飛雄」、青葉城西高校の「及川徹」と「岩泉一」、伊達工業高校の「青根高伸」と「二口堅治」、白鳥沢学園高校の「牛島若利」と「天童覚」の8種類、

3月19日からの後半には、音駒高校の「黒尾鉄朗」と「孤爪研磨」、梟谷学園高校の「木兎光太郎」と「赤葦京治」、稲荷崎高校の「宮侑」と「宮治」、鴎台高校の「星海光来」と「昼神幸郎」の全8キャラクターからいずれか1つがランダムでついてきます。

※コラボ限定ピック(前半全8種)は3月18日(火)までの提供となります

飛べ!!えびアボカド包み ハイキュー!!コラボ限定ミニキャラピック付き

価格:260円(税込)〜

販売期間:2025年3月5日(水)〜ピックの手配総数54万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

えび、アボカド、マヨなど人気のネタを組み合わせた「飛べ!!えびアボカド包み」

海苔のパリッとした食感も楽しい、ボリューム感のある一皿です。

「飛べ!!えびアボカド包み」を注文することでもらえるのは、ミニキャラピック。

「月島蛍」や「山口忠」「西谷夕」「田中龍之介」「澤村大地」「菅原孝支」「東峰旭」など全20種から1つがランダムで付いてきます。

繋げ!!マーブル苺のホワイトチョコムースケーキ ハイキュー!!コラボ限定ステッカー付き

価格:280円(税込)〜

販売期間:2025年3月5日(水)〜ステッカーの手配総数27万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

デザートメニューとして提供される「繋げ!!マーブル苺のホワイトチョコムースケーキ」

苺とホワイトチョコのマリアージュが楽しめるムースケーキです。

「繋げ!!マーブル苺のホワイトチョコムースケーキ」には、ヒナガラスたちがいちごに囲まれたステッカー全16種類からいずれか1枚がランダムで付いてきます。

天然インド鮪6貫盛り ハイキュー!!コラボ限定カード付き

価格:1,180円(税込)〜

販売期間:

・前半:2025年3月5日(水)〜カードの手配総数9万枚分が完売次第終了

・後半:2025年3月19日(水)〜カードの手配総数4.5万枚分が完売次第終了

持ち帰り:不可

天然インド鮪を様々な味わいで楽しめる「天然インド鮪6貫盛り」

大とろ、中とろ2貫、漬け赤身、中とろ焦がし醤油、ねぎとろ包みの全6貫が盛り合わせてあります。

「天然インド鮪6貫盛り」に付いてくるのは、コラボ限定のカード。

3月5日からの前半には烏野高校の「日向翔陽」「影山飛雄」「月島蛍」、青葉城西高校の「及川徹」と「岩泉一」、集合アートの全6種、

3月19日からの後半には、音駒高校の「黒尾鉄朗」と「孤爪研磨」、梟谷学園高校の「木兎光太郎」と「赤葦京治」、集合アートの全5種類からいずれか1種がランダムでもらえます。

※コラボ限定カード(前半全6種)は3月18日(火)までの提供となります

カード裏面の二次元コードにアクセスしてキャンペーンに参加しよう

応募期間:2025年3月5日(水)〜3月30日(日)

参加方法:コラボ限定カード裏面の二次元コードにアクセスすると、その場で当選結果が分かります。

コラボ限定カードの裏面には、二次元コードがプリントされています。

二次元コードにアクセスされた方の中から抽選で50名に『ハイキュー!!』コラボ限定描き下ろしアクリルブロックが当たるキャンペーンに参加できます。

※コラボ限定ステッカー及びカードは対象メニュー1点につき、ランダムで1枚配布されます

ハイキュー!!コラボ限定ストロードリンクカップ付き ソフトドリンク

価格:1,100円(税込)〜

販売期間:

・前半:2025年3月5日(水)〜ストロードリンクカップの手配総数10.8万個分が完売次第終了

・後半:2025年3月19日(水)〜エコバッグの手配総数7.2万個分が完売次第終了

対象ドリンク:ポップメロンソーダ、ペプシコーラ、ウーロン茶 など

持ち帰り:不可

対象のドリンクを購入すると付いてくるグッズは全部で2つ。

3月5日からの前半には、各バレーボール部のユニフォームをイメージしたストロードリンクカップ6種から1個、

3月19日からの後半には、横断幕のプリントが施された収納部分に入れられる、スクールバッグ風デザインのエコバッグ5種から1つが用意されます。

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

※転売を目的とした大量購入は控えてください

※コラボ限定ストロードリンクカップとコラボ限定エコバッグの付いていないソフトドリンクも販売されますので、ご注文の際は注意ください

コラボ限定サークルポーチ付き お持ち帰りセット

価格:1,580円(税込)〜

予約開始日:2025年3月5日(水)AM7:00〜サークルポーチの手配総数2.7万個分が完売次第終了

受取期間:2025年3月8日(土)〜

販売方法:お持ち帰りネット注文限定

※ネット注文は、注文日から30日後まで受け取り日を指定することが可能です

コラボ限定のサークルポーチが付いた、ネット注文限定のお持ち帰りセットも販売。

厳選まぐろ赤身・焼とろサーモン・サーモン・えび・いか・えんがわ・たまご・軍艦ねぎまぐろがセットになっています。

全5種類からランダムで1つもらえるポーチには、校章と横断幕の文字がそれぞれプリントされています。

※転売を目的とした大量購入は控えてください

※デリバリー対象外です

※各店舗、手配総数に達し次第、終了となります

※事前決済となります

※購入された店舗で受け取りください

スペシャルコラボ店舗

対象店舗・実施期間:

【東京都】池袋駅東口店 2025年3月7日(金)〜3月30日(日)

【大阪府】難波アムザ店 2025年3月7日(金)〜4月1日(火)

【宮城県】仙台一番町店 2025年3月5日(水)〜3月30日(日)

【沖縄県】那覇国際通り店 2025年3月5日(水)〜3月30日(日)

東京都・大阪府・宮城県・沖縄県の4店舗にて、スペシャルコラボを実施。

『ハイキュー!!』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗が期間限定で展開されます。

※コラボのキャンペーン期間は2025年3月5日(水)〜3月30日(日)です

※スペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても、各コラボグッズはコラボ限定ピック・ステッカー・カード・ストロードリンクカップ・エコバッグ・サークルポーチの手配総数が完売次第終了となります

10周年を迎えたアニメ『ハイキュー!!』とコラボした、限定グッズ付きメニュー第2弾。

スシローにて2025年3月5日より販売が開始される、アニメ『ハイキュー!!』コラボメニューの紹介でした☆

Ⓒ古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

※仕入状況・販売状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※写真、イラストはすべてイメージです

※コラボ限定グッズはランダム提供のため、デザインは選べません

