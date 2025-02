【Deal Maniaセール】実施期間:3月12日まで

PlayStation Storeにて、「Deal Mania」セールが3月12日まで開催されている。

本セールでは対象タイトルが最大80%引きとなる。対象タイトルの一部は「DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT」が50%引きの3,245円、「龍が如く8 デラックス・エディション」が50%引きの5,390円などとなっている。80%引きの対象となっているのはPS4「@SIMPLE DLシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀」など。

DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

龍が如く8 デラックス・エディション

(C)2021 Sony Interactive Entertainment Inc. DEATH STRANDING is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by KOJIMA PRODUCTIONS.

(C)SEGA