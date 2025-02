【Next Level Racing GTRacer 2.0】2月28日 発売予定価格:64,000円【Next Level Racing VICTORY】2月28日 発売予定価格:49,000円

Next Level Racing GTRacer 2.0

マイルストーンは、レーシングシミュレーターブランド・Next Level Racingの新製品「GTRacer 2.0」(価格:64,000円)と「VICTORY」(価格:49,000円)の取り扱いを2月28日より開始する。

Next Level Racingよりレーシングシミュレーターコックピットの新モデルが登場。「GTRacer」の進化モデル「GTRacer 2.0」と、シムレーシングを始めたい人向けのエントリーモデル「VICTORY」の2種が新たにラインナップされる。

「GTRacer 2.0」は、より幅広いGTスタイルのレーシングシート、強化されたダブルリクライナー、アップグレードされたダブルシートスライダー、そして新設計の調整可能なペダルトレイを搭載し、シミュレーターでのレーシング体験をさらに向上。最大13Nmのダイレクトドライブホイールに対応し、主要なホイール、ペダル、シフター、ハンドブレーキと互換性を持ち、初心者から上級者まで幅広いレーサーに適した設計となっている。

一方、「VICTORY」はチューブフレーム構造とPU レザー、スエード仕上げのレーシングスタイルシートにより堅牢で没入感のある体験が可能。一体型シートスライダーを備えているため、簡単に調整が可能となっているなど、これからシムレーサーを目指す人に適したモデルとなっている。

「Next Level Racing GTRacer 2.0」製品詳細

2月28日 発売予定

価格:64,000円

サイズ:(L)162.4cmx(W)69.4cmx(H)75.9cm

重量:37kg

対応身長:130cm - 200cm

人間工学に基づいた優れたサポート

強化されたダブルリクライナーとダブルシートスライダーによる高い耐久性

角度調整可能な新設計ペダルトレイ

シフター/ハンドブレーキ対応マウントと ButtKicker取り付けポールを搭載

「Next Level Racing VICTORY」製品詳細

2月28日 発売予定

価格:49,000円

サイズ:(L)152cmx(W)52cmx(H)99cm

重量:24.3kg

対応身長:120cm - 200cm

Next Level Racing VICTORY

手頃な価格で実現するフルコックピットレーシング体験

ミドルレンジの機器に対応する高い互換性

コンパクトかつ人間工学に基づいたデザイン

