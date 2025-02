2025年1月に設立された「Department of Government Efficiency(DOGE:政府効率化省)」は、「アメリカ政府の無駄を排除する」ことを目標として掲げており、政府支出を削減するためにさまざまなプロジェクトの見直しや職員の解雇などを進めています。そんなDOGEで働く職員21人が「自身のスキルが重要な公共サービスの解体に使用されるのを拒否する」として退職することを発表しました。

More fake news from Associated Propaganda.



These were Dem political holdovers who refused to return to the office.



They would have been fired had they not resigned.— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2025

USDS Resignation Letter | DocumentCloudhttps://www.documentcloud.org/documents/25544180-usds-resignation-letter/DOGE staffers resign en masse to protest Musk's slashing of federal government | AP Newshttps://apnews.com/article/doge-elon-musk-federal-government-resignations-usds-6b7e9b7022e6d89d69305e9510f2a43c21 DOGE staffers resign, saying they won't help 'dismantle' public services : NPRhttps://www.npr.org/2025/02/25/nx-s1-5308095/doge-staff-resignations-elon-muskDOGEでは、イーロン・マスク氏のもとでさまざまな施策が進められており、2025年2月23日には政府職員に対して最近の仕事について説明を求めるメールを送信しています。このメールに返答しなかった場合、辞職扱いになるとのこと。イーロン・マスクが政府職員に「最近の仕事について説明するか辞職か」を迫るメールを送信し関係省庁に緊張が走る - GIGAZINEこうした取り組みに対し、DOGEで働く21人の職員はスーザン・ワイルズ首席補佐官に対し「アメリカ国民に奉仕すると誓って政府職員になりましたが、DOGEではその約束を守れないことが明らかです」との書簡を提出し、退職することを発表しました。関係者によると、今回退職したのはかつてアメリカ合衆国デジタルサービス(USDS)で働いていた熟練のエンジニアやデザイナー、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャーなどで、多くの職員がDOGEにおける最優先の案件を処理していたとのこと。USDSはドナルド・トランプ大統領のもとでDOGEに再編されましたが、今回辞表を提出した職員は「公共サービスに対する義務感からDOGEに参加した」と述べています。辞表の中で職員は「我々は技術者としてのスキルを政府の中核システムに侵入したり、アメリカ国民の機密情報を危険にさらしたり、重要な公共サービスを解体したりするために使うつもりはありません。DOGEの措置を実行したり正当化したりするために私たちの専門知識を貸すつもりもありません」と批判しました。DOGEは2025年2月初頭にも社会保障や退役軍人サービス、災害支援、そのほかの政府機能を支える技術システムの改善に取り組んでいた約40人のDOGE職員を解雇しています。今回退職する職員は「彼らの解雇は何百万人ものアメリカ国民を危険にさらすものです。彼らが持つ技術専門知識が突然失われたことで、重要なシステムとアメリカ人のデータの安全性が低下します」と指摘。また、解雇された約40人のうちの1人であるジョナサン・ケイメンス氏は「USDSは、政府が国民により良いサービスを提供できるようにするために10年以上を費やして慎重に施策を進めていました。マスク氏はそんなことは気にしません。彼が気にかけているのは権力の掌握と財産のさらなる拡大だけです」と語りました。これに対しマスク氏は「一連の話はあくまでフェイクニュースです。該当の職員は民主党の支持者で、辞任しなくても近いうちに解雇されていたでしょう」と指摘しています。