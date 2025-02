2024年10月5日、GoogleはAndroidのセキュリティアップデートを実施し、新しく「Android System Safetycore」というアプリを導入しました。このアプリは「Googleメッセージ」において詐欺の可能性のあるリンクやセンシティブなコンテンツを検出するもので、検出したことをGoogleが知るよしはないと説明されていますが、「勝手にインストールされた」としてユーザーの間で懸念が高まっています。

Google Online Security Blog: 5 new protections on Google Messages to help keep you safehttps://security.googleblog.com/2024/10/5-new-protections-on-google-messages.htmlWhat is the 'SafetyCore' app on my Android phone?https://9to5google.com/android-safetycore-app-what-is-it/No, Google Is Not Scanning All the Images on Your Android Phonehttps://www.howtogeek.com/google-is-not-scanning-all-the-images-on-your-android-phone/Android System SafetycoreはAndroid 9以降を搭載する端末に導入されたアプリで、以下の5つの機能を備えています。◆1:詐欺検出Googleメッセージが潜在的な詐欺の疑いがあるメッセージを検出すると、メッセージをスパムフォルダーに自動的に移動するか、ユーザーに警告を発する。◆2:危険なリンクの検出Googleメッセージが潜在的に危険なリンクを含むメッセージを検出すると、警告を発し、不審な送信者からのリンク付きメッセージをブロックする。◆3:外国からのメッセージの検出Googleメッセージが連絡先にない外国からのメッセージを検出すると自動的に「スパム/ブロック中」フォルダーに移動する。◆4:センシティブなコンテンツの検出ヌードを含む可能性のある画像が送信または転送されようとしている場合、ヌード画像を送信することのリスクをユーザーに警告する。Googleは画像を見ることはなく、ヌードが検出されたことをGoogleが知ることもない。成人向けにはオプトイン方式で、18歳未満にはオプトアウト方式で提供される。◆5:なりすましの検出連絡先の公開鍵を検証し、正しい相手にメッセージを送ろうとしているかどうかをチェックする。問題になっているのが「センシティブなコンテンツの検出」です。Googleの説明通りであれば端末のコンテンツが外部に漏れることはないとのことですが、勝手に端末のコンテンツをスキャンするアプリがユーザーの同意なしにインストールされているのは問題だとして、多くのユーザーがプライバシーの問題があるとの懸念を寄せています。Google Playのレビューには「自動でインストールされてドン引きしました」「何の通知もせずに、用途不明のアプリを勝手にインストールするってどういう感覚してるんでしょうか?」「同意は得られず、インストールは一時停止も停止もできませんでした」等の意見が書かれています。このアプリをアンインストールする方法は以下の通りです。まずは設定アプリを開いて「アプリ」をタップします。「○○個のアプリをすべて表示」をタップ。右上の検索アイコンをタップ。検索欄に「Android System SafetyCore」と入力し、表示されたアプリをタップ。「アンインストール」をタップすれば完了です。なお、アンインストールが「無効化」になっている場合や、アンインストールも無効化もできない場合があるそうです。またアンインストールしたとしても再度勝手にインストールされる可能性もあります。また成人ユーザーの場合、「センシティブなコンテンツの検出」はオプトイン形式で導入されるとのことなので自ら設定でオンにしない限り有効化されることはありません。ただし日本では導入前なのか設定画面が見つかりませんでした。なお、AppleもiPhone内の写真やメッセージをスキャンして児童虐待性的コンテンツ(CSAM)を削除する機能の実装予定を発表していましたが、懸念を受けて実装を断念したと伝えられています。Appleが児童ポルノ検出ツールの開発を諦めた理由とは? - GIGAZINE