ロサンゼルス・ドジャースとメジャーリーグベースボール(MLB)は、3月5〜30日まで東京・虎ノ門ヒルズにあるTOKYO NODE GALLERYで開催するドジャース没入型体験イベント『Dodgers Experience at MLB Tokyo Series presented by Guggenheim(ドジャース・エクスペリエンス展 at 東京シリーズ by グッゲンハイム)』の展示内容を一部発表した。

本展は、スタジアムサインやLAロゴサインなどのドジャースタジアムを象徴するフォトスポットを再現した「没入体験エリア」をはじめ、ドジャースの歴史が学べるコーナーや大谷翔平選手50-50記念コレクションなどドジャースについて深く知ることができる「展示エリア」、ドジャースグッズが手に入る「ショップエリア」の3つのエリアで構成し、ドジャースの魅力を存分に楽しめる充実したコンテンツを多数用意している。レジェンドパスを購入すると、ドジャースでは未だ登板のない投手・大谷翔平の豪速球と鋭い変化球が体験できるVRバッティングセンターを楽しむことができる。ドジャースタジアムのバッターボックスに立ち、メジャーリーガーになった気分を味わうことができる体験コンテンツとなっている。また会場内では、ワールドチャンピオンになるまでの軌跡に加え、今年ドジャースに入団したばかりの佐々木朗希投手の貴重な映像、復活に期待がかかる大谷投手のピッチング練習を捉えた映像を上映する。ドジャースの日本公式ファンクラブ会員は、ファンクラブのホームページよりイベントのチケットを購入すると、特別割引が適用される。■展示内容1.イマーシブ・エクスペリエンス天球型のドーム空間の中で、ドジャースの伝統ある140年の歴史や選手について学び、またスタジアムの臨場感や昨年の名場面を没入体験することのできるエリア。★チャンピオンパス・レジェンドパス限定特典チャンピオンパスまたはレジェンドパス購入者限定で、日本初上陸となる2024年ワールドシリーズ優勝トロフィーの写真撮影や、2020年のワールドチャンピオンのみが手にした本物のチャンピオンリングを着けられる特別な機会をご用意。また、大谷翔平選手を含むドジャースの選手たちと撮影できるオリジナルフォトブースも登場。チャンピオンパス購入者は「Hands on History」セクションへも入場でき、実際の試合で使用されたバット、ユニフォーム、ヘルメット、ベースなどを手に取り、スイングや着用をしながらの撮影を楽しむことができる。2.ドジャースタジアム擬似体験フォトスポット選手がメディアインタビューを受ける際に背後に設置されるバックパネルや、ドジャースタジアムを象徴する六角形のスタジアムサイン、4色のLAロゴサインなど、ドジャースタジアムの有名なフォトスポットを再現。さらに、ロサンゼルスから持ち込んだ実際にドジャースタジアムで使用されているベンチに座り、まるで現地にいるかのような擬似体験を楽しむことができる。また、期間中のどこかで、ドジャースのボブルヘッドキャラクターも登場。(運が良ければ)ボブルヘッドキャラクターと一緒に写真を撮影できる。3.大谷翔平選手50-50記念コーナー2024年9月19日のマイアミ・マーリンズ戦にて達成された、前人未到の「50-50」(1シーズン50本塁打・50盗塁)。40-40を決めた盗塁で到達した際のベースや50盗塁目を達成した際のベース、さらに大谷選手が着用したユニフォームやヘルメットなどのメモラビリアを展示する。4.2024年度ワールドシリーズ優勝記念展示2024年のワールドチャンピオンに輝いたロサンゼルス・ドジャースに授与された優勝トロフィーや、2020年シーズンのチャンピオンリングを日本初公開。さらに、大谷選手、MVPに輝いたフレディ・フリーマン選手、山本由伸投手、ムーキー・ベッツ選手らが優勝を決めた試合で着用していたユニフォームやキャップも展示。5.140年の歴史を彩るドジャースミュージアム1884年にニューヨークで創設したブルックリン・アトランティックス時代から現在に至るまでの球団の歴史を学ぶことができる展示ブースを設置。伝説のジャッキー・ロビンソン氏など全12名の永久欠番選手のユニフォームや記念アイテムを展示。さらに、ムーキー・ベッツ選手のゴールデングラブ賞、クレイトン・カーショウ選手のサイ・ヤング賞、そして野茂英雄氏の新人王などトロフィーの数々も展示する。6.ドジャースと日本の歴史現役の3選手を含む12名の日本人が在籍し、メジャーリーグの中でも特に日本人選手と深い関わりのあるドジャース。ドジャースタジアムに展示されている新旧スター選手たちの記念ボード、メジャーリーグで現在も日本人最多123勝の記録を持つパイオニア野茂英雄氏の記念アイテムなどを展示する。7.ボブルヘッドの歴史ドジャースは、ドジャースタジアムで配布されるクオリティの高いボブルヘッドで広く知られている。本展示では、2002年以降に配布されたボブルヘッドコレクションを一挙公開。その総数は約200種類。貴重な限定版も含まれており、全コレクションが一堂に展示されるのは本展が初めてとなる。8.ドジャースプリントシール機 ※チャンピオンパス・レジェンドパス購入者限定大谷翔平選手をはじめ、山本由伸投手、ムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手といったワールドシリーズ優勝の立役者たちと撮影できるオリジナルプリントシール機が登場。スーパースターとの夢の共演を写真で体験できる。9.スタジオで再現されるドジャースタジアム ※レジェンドパス購入者限定TOKYO NODE VOLUMETRIC VIDEO STUDIOでは、ボリュメトリックビデオ技術を用いた最新のXRビデオ制作を体験できる。360度のグリーンバックスタジオで、ドジャースタジアムのマウンドやバッターボックスにリアルタイムで立つ体験ができ、その場でデータをプレゼント。10.VR野球体験 ※レジェンドパス購入者限定大谷翔平、山本由伸両投手が投げる速球や鋭く曲がる変化球を、キャッチャーとして「捕る」、バッターとして「打つ」擬似体験ができるVR型バッティングセンターを設置。ドジャースでの公式戦初登板よりも一足先に、大谷投手と対戦できる貴重な体験となる!※10歳未満は体験できない。※10〜12歳が体験する場合、親権者の同意が必要。■来場者プレゼント来場者に先着でドジャース展オリジナルステッカーをプレゼント。(なくなり次第終了)