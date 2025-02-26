「ブルーロック」描き下ろしイラストグッズもらえる！ アニメイトフェア第2弾3月1日開催同イラスト使用の新グッズも多数
【「ブルーロック」アニメイトフェア2025～VS. U-20 JAPAN～第2弾】
開催期間：3月1日～3月23日
開催期間：3月1日～3月23日
アニメイトは、イベント「『ブルーロック』アニメイトフェア2025 ～VS. U-20 JAPAN～第2弾」を3月1日に開催する。
今回のイベントでは、「ブルーロック」関連グッズの購入100円（税込）毎もしくは書籍、CD、Blu-ray・DVDの購入1,100円（税込）毎に特典の「チケット風クリアカード（全8種）」がもらえる。
特典にはユニフォームを着用した潔や蜂楽たちの描き下ろしイラストがデザインされている他、同じイラストを使用した「アクリルスタンド」、描き起こしミニキャラデザインの「前髪クリップ」などの新商品も展開される。
新商品（一部）
「メタルキャラバッジコレクション（全8種）」1パック：550円 1BOX（8パック入り）：4,400円
「クリアシートコレクション（全16種）」1パック：220円 1BOX（16パック入り）：3,520円
「アクリルスタンド（全8種）」各1,980円
「前髪クリップ（全8種）」各990円（2個セット）
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会