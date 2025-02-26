【「ブルーロック」アニメイトフェア2025～VS. U-20 JAPAN～第2弾】開催期間：3月1日～3月23日

アニメイトは、イベント「『ブルーロック』アニメイトフェア2025 ～VS. U-20 JAPAN～第2弾」を3月1日に開催する。

今回のイベントでは、「ブルーロック」関連グッズの購入100円（税込）毎もしくは書籍、CD、Blu-ray・DVDの購入1,100円（税込）毎に特典の「チケット風クリアカード（全8種）」がもらえる。

特典にはユニフォームを着用した潔や蜂楽たちの描き下ろしイラストがデザインされている他、同じイラストを使用した「アクリルスタンド」、描き起こしミニキャラデザインの「前髪クリップ」などの新商品も展開される。

新商品（一部）

「メタルキャラバッジコレクション（全8種）」

「クリアシートコレクション（全16種）」

「アクリルスタンド（全8種）」

「前髪クリップ（全8種）」

1パック：550円 1BOX（8パック入り）：4,400円1パック：220円 1BOX（16パック入り）：3,520円各1,980円各990円（2個セット）

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会