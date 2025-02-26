LE SSERAFIM¡¢5¿§¤Î¥ª¡¼¥éÊü¤Ä¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡õ¥Õ¥£¥ë¥à¸ø³«
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¤¬¡¢5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOT¡Ù¤Î3¤ÄÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖBLEACHED AURA¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û5¿§¤Î¥ª¡¼¥é¡ªLE SSERAFIM¡ÖBLEACHED AURA¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢²«¡¢ÀÄ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸÷¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¡£¡Ö1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾ðÇ®¤¬1¥ö½ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤è¤êÇ®¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÄ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿KIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢¡ÖHOT¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¡¢ÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØHOT¡Ù¤Ï3·î14Æü¸á¸å1»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTANNED GUAIAC¡×¡ÖDRENCHED VETIVER¡×¡ÖBLEACHED AURA¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂ³¤¡¢2·î27Æü¡Á28Æü¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û5¿§¤Î¥ª¡¼¥é¡ªLE SSERAFIM¡ÖBLEACHED AURA¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à
¡¡º£²ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Çò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢²«¡¢ÀÄ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¸÷¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¸÷¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯µ±¤¯¡£¡Ö1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾ðÇ®¤¬1¥ö½ê¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤è¤êÇ®¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀÄ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÃåÍÑ¤·¤¿KIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¡¢¡ÖHOT¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½ñ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¡¢¿ÀÈëÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄKAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¡¢ÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëHUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØHOT¡Ù¤Ï3·î14Æü¸á¸å1»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖTANNED GUAIAC¡×¡ÖDRENCHED VETIVER¡×¡ÖBLEACHED AURA¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÂ³¤¡¢2·î27Æü¡Á28Æü¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£