¡ÖÍ£°ì¡¢µÈËÜ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤¬¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¡¡¼ýÏ¿Á°Æü¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¤¬£²£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤ÖÉÔºß¤ÎÃæ¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¹ÀÇ·¤¬¡Ö¶ÛµÞ¤Ç²ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿Æü¤Ï£²£°Æü¡£¡ÖËÜÍè¤Ê¤éÇ¼ÉÊ¤ÎÆü¤Ë»£¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¶ÛµÞÃæ¤Î¶ÛµÞ¡£µ×ÊÝÅÄ¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Àè½µ¤ÎÊüÁ÷¤ÏµÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£½µ¤Ï¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢»ë³Ð¾ã³²¤ò»ý¤ÄßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤ò¾·¤¤¤Æ£³¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡°æ¸ý¤¬¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´»Ò¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤¹¤â¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö°ãÏÂ´¶¤¢¤ë¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¥·¥ì¥Ã¤ÈÊ¹¤¯¤â¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡©¤Ï¤³¤Ã¤Á¤¬Ê¹¤¤¿¤¤¡£Ï¢Íí¤¬¤¤¿¤Î¤Ï£²£°»þ´ÖÁ°¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ßÀÅÄ¤â¡Ö¤Ü¤¯¤âºòÆü¡£ÉáÃÊÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢²¿¤«¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¡©¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ßÀÅÄ¤Ï¡ÖÍ£°ì¡¢µÈËÜ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê¥«¥¸¥Î¡Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¡×¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤â¡£°æ¸ý¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿Í¿ô¤¬¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢Ã¯¤«½õ¤Ã¿Í¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¤³¤Î£²¿Í¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÆü¡¹¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢ÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢£²¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£