°ÂÆ²¥Û¥» ¡ß °ËÆ£°¡ÏÂ¡ØDTOPIA¡ÙÂÐÃÌ ¡Öµö¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¡¢¾®Àâ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éµö¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¡¡ºî²È¡¦°ÂÆ²¥Û¥»¤ÈÊ¸É®²È¡¦°ËÆ£°¡ÏÂ¤ÎÂÐÃÌ¥Èー¥¯¥·¥çー¤¬Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤ÎÀÄ»³¥Ö¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿ーËÜÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯¡¢³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿°ÂÆ²¥Û¥»¤Î¾®Àâ¡ØDTOPIA¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Î´©¹ÔµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼¹É®¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¡¢Î¾¼Ô¤ÎÁÏºî¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§ÂíÆâ¸øÈþ ¡ß ÃæÂ¼Ê¸Â§¤¬¸ì¤ë¡¢¼Â¸³Åª¤Ê¼«¼ç±Ç²è¡Ø´ñÎï¤Ê¡¢°¡Ù¤ÎÄ©Àï ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦±Ç²è¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ê¸²½¤¬Áé¤»¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¡ØDTOPIA¡Ù¤Ï¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¡ÖDTOPIA¡×¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¿·´¶³Ð¾®Àâ¡£¥ß¥¹¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Mr.LA¡¢Mr.¥í¥ó¥É¥ó¡¢Mr.Åìµþ¤Ê¤É10¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬Áè¤¦¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐÃÌÁê¼ê¤Î°ËÆ£°¡ÏÂ¤Ï¡¢ºòÇ¯¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡ØÂ¸ºß¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°¦¤ª¤·¤µ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ï¥è¥ó¥Ù¤ÏÂç¾æÉ×¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÆÈ¼«¤Î´¶À¤È²¹¤«¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¡¢Ê¸·Ý¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤¬ÂÐÃÌ¤¹¤ëÌÏÍÍ¤ò¡¢ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¼Ä¸¶ëÙÌé¡Ë
¢£note¤Îµ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ
°ÂÆ²¡§ºÇ½é¤Ë°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ïnote¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¡§note¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ö¥í¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤Î¡Ê¼¹É®³èÆ°¤Î¡ËºÇ½é¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÆ²¥Û¥»¡Ø¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ò¤È¤ê¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë
°ÂÆ²¡§ËÍ¤¬2Ç¯Á°¤Ë½é¤Î¾®Àâ¡Ø¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ò¤È¤ê¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤¬¼Ì¿¿¤Ä¤¤Çnote¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÇÂ¾¤Îµ»ö¤âÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤Æüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃ¤ËÏ¢Íí¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£¡§¤½¤¦¡¢ÀÅ¤«¤ËÁê¸ß¥Õ¥©¥íー¡£
°ÂÆ²¡§°ËÆ£¤µ¤ó¤Înoteµ»ö¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È»ä¡×¤¬¥Ð¥º¤ëÁ°¤«¤é¤Í¡£
°ËÆ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â°ÂÆ²¤µ¤ó¤ò³©Àî¾Þ¤ò¼è¤ëÁ°¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÏÁ´Á³¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ½é¤Î¾ðÊó¤Ï¡ÊÊ¸³Ø¹¥¤¤Î¡ËÊì¤«¤é¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¡Ø¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ò¤È¤ê¡Ù¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÅö»þ¡¢note¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºî²È¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¡¢ËÜ¤ò½Ð¤¹¤È¤«¡¢Á´Á³·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÆ²¡§¤¤¤Ä¤«¤ÏËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§¤¤¤ä¡¢Á´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£note¤â¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ÂÆ²¤µ¤ó¤Ï¡Ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬»ä¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹â¤¤¤«¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¼ã´³¡¢ÂÐ¹³°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ²¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¥®¥é¥®¥é·Ï¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢°Õ³°¤ÈÂÐ¹³°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡§¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÆ²¡§º£¤âÃ¯¤«¤ËÂÐ¹³°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆ±»þ´ü¤Ë½ñ¤»Ï¤á¤¿¿Í¤È¤«¡¢X¤ÇËèÆü½ä²ó¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¡£
°ÂÆ²¡§¤Þ¤¸¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¡ØDTOPIA¡Ù¤Ï¸ò¶Á¶Ê¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ
°ËÆ£¡§°ÂÆ²¤µ¤ó¤Î¡ØDTOPIA¡Ù¤òÇÒÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸ò¶Á¶Ê¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ²¡§´ò¤·¤¤¡£
°ËÆ£¡§ºÇ½é¤Ë¥Ðー¥ó¤È»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥°ー¤ÈÍÞÝµ¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ïー¡ª¤È¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡Ä´¶ÁÛ¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í¤ÎÅµ·¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£
°ÂÆ²¡§¤¤¤ä¡¢¤¹¤´¤¯¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡§ºÇ¸å¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÆ²¡§¸ò¶Á¶Ê¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤«¤éÆÀ¤¿´¶À¤¬ºîÉÊ¤Ë½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²»³Ú¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£¡§¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é´¶À¤Î´ð½à¤¬²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¡ØDTOPIA¡Ù¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶Ê¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÆ²¡§³Î¤«¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Æø¤ä¤«¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Í¤Ï¤¢¤¢¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
°ËÆ£¡§»ä¤Ï¥Ë¥³À¸À¤Âå¤Ê¤Î¡£¡Ä¡ÄÁ´Á³´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ç¤â¥Ë¥³À¸¤Ç¥Üー¥«¥í¥¤¥É¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ïー¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ËÂç¹ç¾§¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ÂÆ²¡§¥Üー¥«¥í¥¤¥É¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡§ºî¶Ê¤·¤¿¿Í¤Ë¤â¤è¤ë¤ó¤À¤±¤É¡£»ä¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ÆÂç¹ç¾§¤¹¤ë¶Ê¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¡ØDTOPIA¡Ù¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤ò¤¢¤È¤«¤éÀÚ¤ê¼è¤ë¤³¤È
°ÂÆ²¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥£ー¥º¤ä¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¶Ê¤òÃÆ¤¸ì¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ß¿´ÃÏ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁê¼ê¤Ë¸þ¤±¤¿³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
°ËÆ£¡§¤¦¤ó¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤Ê¡£
°ÂÆ²¡§ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¡¢²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦²»¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
°ËÆ£¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤òÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Æ¡£
°ÂÆ²¡§¼¡ºî¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¤ª¤³¤¬¤Þ¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¾®Àâ¤Î°ÍÍê¤â¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¦Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Æ°¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØÂ¸ºß¤ÎÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°¦¤ª¤·¤µ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ï¥è¥ó¥Ù¤ÏÂç¾æÉ×¡Ù¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï°Õ¼±¤»¤º¤È¤â²áµî¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¤µ¤é¤Ë½ñ¤Â³¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤â¤¦ÏÃ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£
°ÂÆ²¡§ÆóºîÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
°ËÆ£¡§¤â¤¦²áµîÊÔ¤Ï½ñ¤ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç½ñ¤±¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¨¥Ã¥»¥¤°ìÊÔ°ìÊÔ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÏº÷¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°ÂÆ²¡§¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃÇÊÒ¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜ¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ËÆ£°¡ÏÂ¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬½ñ¤¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤·¤Æ¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ëµ¤Ê¬¤ä¥Èー¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â²¿¤«ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤¹¤´¤¯Ê¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°ËÆ£¡§½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿»þÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢Â¿Ê¬¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¥Èー¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Æóºý½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òº£¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¥¤é¤ì¤¿¤È¤«ÅÜ¤é¤ì¤¿¤È¤«¤·¤Æ¡¢º£¤½¤ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ç¡¢¥Èー¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
°ÂÆ²¡§¤½¤Î½Ö´Ö¤Ï°¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤È¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òµö¤¹¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
°ËÆ£¡§¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤ÊÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¡¢º£¤Î´¶¾ð¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°ÂÆ²¡§¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò²¿ÅÙ½ñ¤¤¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½¡Ê°ËÆ£¤µ¤ó¤¬±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ë»³ÅÄ±ÓÈþ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ñ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤½¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤¢¤ë¡©
°ËÆ£¡§¤½¤¦¡£¹Í¤¨Êý¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤½¤ÎÅÔÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¤¤³¤Èº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Èー¥óºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾®Àâ¤ÇÂ¾¼Ô¤¬¸ì¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö
°ËÆ£¡§µÕ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀèÆü¡¢³©Àî¾Þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
°ÂÆ²¡§¡Ö¥´ー¥ë¥ー¥Ñー¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¡×¤Ã¤ÆÍ§Ã£¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡£
°ËÆ£¡§¥¸¥ãー¥¸¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ÂÆ²¡§¼ÂºÝ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤ó¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
°ËÆ£¡§³Î¤«¤Ë¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²ñ¸«¤Ç¡ØDTOPIA¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ê¢¨±Ç²è¶È³¦¤ÎÇò¿ÍÆÃ¸¢ÈãÈ½¡¢LGBTQ+º¹ÊÌ¤È¥×¥é¥¤¥É¡¦¥Ñ¥ìー¥É¤Ê¤É¡Ë½é¤á¤Æ¾®Àâ¤ÎÃæ¤Ë¡¢º£¤Î´¶¾ð¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤È¡£
°ÂÆ²¡§¾®Àâ¤Ïº£¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ì¤ÐÆþ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢½ñ¤½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¡¢´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¿²¤«¤»¤¿¾å¤Ç½ñ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Îô²½¤·¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
°ËÆ£¡§»ä¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¤È¡¢À¤ÏÀ¼¡Âè¤Ç¼«Ê¬¤Î½ñ¤¯¤³¤È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
°ÂÆ²¡§¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
°ËÆ£¡§¡ÊÀ¤ÏÀ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÌÌÜ¤Ê¤³¤È¤À¤è¤Ê¡¢¤È½ñ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£
°ÂÆ²¡§¿Í¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¼´¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤±¤É¡¢¶â¸¶¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤¬¥³¥í¥Ê¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥¢¥ó¥½ー¥·¥ã¥ë ¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¡Ù¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Êº£¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¡Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¡£
°ËÆ£¡§¤½¤ì¤òº£²ó¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÂÆ²¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬2024Ç¯¤Î·Ê¿§¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¿Í´Ö¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤È¤«¤éÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¤·¡£
°ËÆ£¡§»äÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°ÂÆ²¡§¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤«µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¢¤Þ¤ê¾®Àâ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤ËÅÓÃæ¤Ë²óÁÛ¥Ñー¥È¤â¤±¤Ã¤³¤¦Ä¹¤¯¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï2010Ç¯Âå¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Í¶õ¤Î½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤«¤éÀÎ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤Èº£¤Î¤³¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
°ËÆ£¡§¤¢¤È¡¢¾®Àâ¤Î½ñ¤Êý¡¦ÆþÌçÊÔ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¹Í¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤éÁÇºà¤È¤·¤Æ°ú¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Á´Éô¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
°ÂÆ²¡§¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ç®¤¤¤â¤Î¤ò¿¨¤Ã¤¿¤éÇ®¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿´¶³Ð¤òÁÇºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¨¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ç¿¡¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤À¤È¤¤Ëµ¤Ë¢¤¬ÄÙ¤ì¤ë´¶¤¸¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÎ¸³¤È¤¤¤¨¤ÐÂÎ¸³¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈºîÃæ¤Çµ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©
°ËÆ£¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¡ØDTOPIA¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¡Ê¼«¿È¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¥â¥â¤ÎâÐ´ÝÅ¦½Ð¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡Ë¤ªÉã¤µ¤ó¡£
°ÂÆ²¡§¥â¥â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºî¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÀµ¤·¤¤/Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í°Ê¾å¤ÎÂæ»ì¤Ã¤Æ¡¢A¡¦B¡¦A¡¦B¡¦A¡¦B¡Ä¡Ä¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐB¤µ¤ó¤À¤±¤Î²ñÏÃ¤ò¤¢¤È¤«¤éÄ¾¤»¤ë¤È¤â¸Â¤é¤º¡¢°ì²ó¤¤ê¤Î¤¦¤ÁÊÖ¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶öÁ³¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£Ê¸ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¿Í³Ê¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡£
°ÂÆ²¡§¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡£¤À¤«¤é½ñ¤¯¤Î¤Ï¤ï¤ê¤È°ì²ó¾¡Éé¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²ñÏÃ¤Î¤È¤³¤í¤Ï°ì²ó¤Ç¥Ðー¤Ã¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÄ¾¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÆ£¡§½ñ¤Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Àº¿À¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
°ÂÆ²¡§¤Ç¤â¤½¤ì¤¬½ñ¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤«¤Ê¡£µö¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤È¾®Àâ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤éµö¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¾ô²½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥â¥â¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤â¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤É¤³¤«¤Î»Ò¶¡¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼Ä¸¶ëÙÌé¡Ë