LiLiCo¡¡¼Â¤ÏÌ©¤«¤ËNG¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»öÌÀ¤«¤¹¡¡¤½¤Î°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤â¹ðÇò¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎLiLiCo¡Ê54¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÇ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡£MC¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤Î¤Û¤«¡¢LiLiCo¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Î¾®Åç·Ä»Ò¡¢¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎËÙÌ¤±ûÆà¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸¤»ôµ®¾æ¤é¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡²ÖÊ´¡¦Æ°Êª¡¢¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦LiLiCo¡£¡Ö»ä¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²ÖÊ´¾É¤È¤«¡£7ºÐ¤Î»þ¤Ë°ì¸®²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÄí¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¥·¥é¥«¥Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ç²ÖÊ´¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£18ºÐ¤Î»þ¤ËÆüËÜ¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¤«¤é¡¢¥·¥é¥«¥Ð¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥®¡£¤â¤¦¥Ü¥í¥Ü¥í¡£¥·¥é¥«¥Ð¤è¤ê¤â¹ó¤«¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡£¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È»ä¤Î²ÖÊ´¾É¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈLiLiCo¡£¡Ö¿©¤ÙÊª¤¬¥Ð¥é²Ê¤È¤«Á´Éô¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¥ê¥ó¥´¡¢Íü¡¢¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤È¤«¤ß¤ó¤Ê¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¦Åí¤È¤«¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤è¤¯¤â¤é¤¦¤â¤Î¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁ´Éô¥À¥á¡£¥Ê¥Ã¥Ä¤¬¤¹¤´¤¯¥À¥á¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡Ö¸ý¤ÎÃæ¤¬áÚ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤â¤¦»õ·Ô¤È¤«»õ¤Îº¬¤Ã¤³¤È¤«¤¬áÚ¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤¢¤¢¤ó¡É¤Æ¡×¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö·ë¶ÉLiLiCo¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬·ù¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤³¤ì¥Ê¥Ã¥ÄÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¥±¡¼¥¤ò¸«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡È¤¢¡¢Â¿Ê¬Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¡£À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤·¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈÖÁÈ¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤Î¥í¥±¤È¤«¤ä¤Ã¤ÑÃÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£