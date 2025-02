オープン記念スペシャルセット

株式会社カメラのキタムラは、2月28日(金)に開店する「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」において、開店日から3日間限定で「オープン記念スペシャルセット」(1日限定30セット)を販売する。

同店舗は、大阪市北区梅田の商業施設ルクア イーレ9階 梅田 蔦屋書店内でオープン。女性をメインターゲットにした新ショップになるという。

オープン記念スペシャルセットは、購入後すぐに撮影が始められるという中古カメラセット。人気の中古フィルムカメラ・カラーネガフィルム・ストラップのセットや、中古デジタルカメラ・レンズのセットなど、多種多様なセットを用意する。

メンテナンス済で、状態の良い中古カメラのセットだとしており、何を買ったらいいかわからない、まずは気軽にカメラを始めたいという初心者にオススメだとしている。

また、オープン同日に数量限定で発売される「“チェキ” instax mini Evo ピンク」についても、3日間合計10台を用意する。

“チェキ” instax mini Evo ピンク

PHOTO MARCHE By 北村写真機店

ルクア イーレ9階(梅田 蔦屋書店内)

営業時間

10時30分~20時30分

2月28日(金)~3月2日(日)共通販売

CCDタイプのコンパクトデジタルカメラ オープン記念セット2種(1万5,000円/2万円)

コンパクトフィルムカメラ オープン記念セット(3万円)

2月28日(金)販売のスペシャルセット一例

Nikon FE Body ブラック+Ai-S 50/1.4セット(5万円)

CONTAX T2(チタンクローム)セット(15万円)

“チェキ” instax mini Evo ピンクの販売台数

3月1日(土)販売のスペシャルセット一例

Canon A-1 Body+NewFD 50/1.4セット(5万円)

PENTAX17セット(7万円)

“チェキ” instax mini Evo ピンクの販売台数

3月2日(日)販売のスペシャルセット一例

FUJIFILM NATURA NS(5万円)

Nikon Z30+NIKKOR Z DX 24mm f/1.7セット(10万円)

“チェキ” instax mini Evo ピンクの販売台数

