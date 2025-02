＜ハッピーセット＞2月28日（金）からは「ジュラシック・ワールド／サバイバル・ミッション」が登場！

2月28日(金)からのハッピーセット®は「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」と「なりきりマクドナルド」です。今回は「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」をご紹介します!ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」のおもちゃは全8種類!Netflixで配信中のCGアニメ「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」をモチーフにしたおもちゃがハッピーセットに登場します。ティラノサウルスやステゴサウルスなど、人気の恐竜・翼竜などのフィギュアが全部で8種類。4つのパーツから自分で組み立てる仕組みで、頭や尻尾、翼のパーツは動かせるので、迫力満点にジュラシック・ワールドの世界観を楽しめますよ。さらに付属の解説カードでそれぞれの恐竜・翼竜の特徴を学べます。

第1弾:2月28日(金)〜3月6日(木)主人公達を文字通り食ってかかる恐竜で、知名度はシリーズの中でもトップクラスですね。古生物学者の間では、生きた戦車と呼ばれるアンキロサウルス。ジュラシック・パークシリーズにもたびたび登場する草食恐竜の一種です。白亜紀後期の北アメリカに生息していた肉食恐竜。今にも動き出しそうなフィギュアです。白亜紀後期の北アメリカに生息していた角竜の一種。別名の「大きな鼻と角を持つ顔」そのままに、フィギュアも角の特徴がいかされていますよ。第2弾:3月7日(金)〜3月13日(木)生体としての登場は「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」からですが、名前だけであれば第1作より登場しています。大きな翼を持つ大型爬虫類「翼竜」の代表格、かつ象徴的な種族。世界的に有名な翼竜なだけに、ジェラシック・ワールドシリーズにも頻繁に登場しています。ジュラ紀後期、アメリカ大陸に生息していた大型の肉食恐竜です。白亜紀前期、イギリスに生息していた肉食恐竜の一種。印象的な色の顔をもつのが特徴です。第3弾:3月14日(金)〜第1弾と第2弾で登場した8種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※在庫の状況に応じて、過去販売したおもちゃ等になる場合があります。スマートフォンで遊べるお楽しみも!ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」の箱、または付属の解説カードに記載されたQRコードをスマートフォンで読み込むと、「ジュラシック・ワールド スマホで恐竜AR」が楽しめます。スマホ上に3D の恐竜が登場し、目の前でまるで生きているかのように動き、えさを食べ、吠える姿が観察できます。気分はまるで古生物学者です!もう一つのハッピーセット®「なりきりマクドナルド」は今回もマクドナルドクルーになれるおもちゃがたくさん揃います。そちらもぜひチェックしてくださいね。【ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」】■販売期間:2025年2月28日(金)〜約3週間(予定)■種類:おもちゃ全8種※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。※画像はイメージです。※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。Jurassic World franchise © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. Series © DreamWorksAnimation LLC. All Rights Reserved.編集・編集部