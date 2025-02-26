S.H.Figuarts「真骨彫製法」10周年ラストの新ラインナップ第1弾を2月27日発表へ
【真骨彫製法 新ラインナップ発表】
2月27日 公開予定
TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて発表予定
(C)東映
2月27日 公開予定
TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて発表予定
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts 真骨彫製法」10周年記念ラインナップの「最終フェーズ」第1弾を2月27日にTAMASHII NATIONS STORE TOKYO（魂ストア）にて発表する。
「真骨彫製法」10周年イヤーであった2024年には、「仮面ライダーネクストファイズ」、「仮面ライダーネクストカイザ」や「仮面ライダークウガ アメイジングマイティ」などを発売。スーパー戦隊シリーズより「キョウリュウレッド」や、ウルトラマンシリーズ「ウルトラマンガイア（V2）」なども発売した。最終フェーズとする今回の発表で何が登場するのか、期待が高まる。
「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ アメイジングマイティ 真骨彫製法 10th Anniversary Ver.」の詳細を公開！- 魂ネイションズ公式 (@t_features) June 26, 2024
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真骨彫製法ロゴ入り台座付属のアニバーサリーアイテムとして再登場。#魂ウェブ商店 にて6月28日16時予約受付開始！#t_shf #真骨彫製法10周年 pic.twitter.com/d97bPvCoHB
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