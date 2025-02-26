【真骨彫製法 新ラインナップ発表】2月27日 公開予定TAMASHII NATIONS STORE TOKYOにて発表予定

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュアシリーズ「S.H.Figuarts 真骨彫製法」10周年記念ラインナップの「最終フェーズ」第1弾を2月27日にTAMASHII NATIONS STORE TOKYO（魂ストア）にて発表する。

「真骨彫製法」10周年イヤーであった2024年には、「仮面ライダーネクストファイズ」、「仮面ライダーネクストカイザ」や「仮面ライダークウガ アメイジングマイティ」などを発売。スーパー戦隊シリーズより「キョウリュウレッド」や、ウルトラマンシリーズ「ウルトラマンガイア（V2）」なども発売した。最終フェーズとする今回の発表で何が登場するのか、期待が高まる。

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