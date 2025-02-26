Mrs. GREEN APPLE「ライラック」、歴代記録を更新【オリコンランキング】
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」が、週間再生数1095万1283回を記録し、2月26日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。これで1月13日付から、8週連続・通算24週目の1位獲得となった。
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
なお、「通算1位獲得週数」記録でCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」と並ぶ歴代3位タイからOfficial髭男dism「Subtitle」と並ぶ歴代2位タイとなった。
また、週間再生数1095万1283回で通算29週目の週間再生数1000万回超えを記録。「週間再生数1000万回超え通算週数」で、歴代単独2位から、YOASOBI「アイドル」と並ぶ歴代1位タイとなった。
累積再生数は4億8398万1867回。
※「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月3日付：集計期間:2025年2月17日〜23日）＞
【写真】ゼンジン・スタジアム公演で歌い踊るメンバー！ステージショット
なお、「通算1位獲得週数」記録でCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」と並ぶ歴代3位タイからOfficial髭男dism「Subtitle」と並ぶ歴代2位タイとなった。
累積再生数は4億8398万1867回。
※「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2025年3月3日付：集計期間:2025年2月17日〜23日）＞