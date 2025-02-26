¡Öº£Æü¤âÌÀÆà¤¬Èþ¤·¤¤¡×¿Íµ¤½÷Î®¿ý»Î¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ø¥¢¤ÈÈù¾Ð¤ß¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÈÎÃ¤·¤²¤Ê¾Ð¤ß¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×¡¢2·î25Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿U-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ±·¿¤ÇÅÐ¾ì¡£Èù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÂî¤Ø¤ÈÊâ¤ò¿Ê¤á¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£Æü¤âÌÀÆà¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¤«¤ï¤¤¤¤38ºÐ¤ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥ó¤Ë¹¥É¾ ¿ð¸¶¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¥Ø¥¢¡õÈù¾Ð¤ß
¡¡¿ð¸¶¤ÏM¥ê¡¼¥°ÁÏÀß2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢U-NEXT Pirates¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯´Ö¤Ï100¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2021-22¥·¡¼¥º¥ó¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£°Ê¹ß¤â¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¸Ä¿Í3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢M¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆþÄ¾¸å¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¤¢¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¿ð¸¶¤ÏÈ±¤Ë¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È·Ú¤¯°ìÎé¡¢Èù¾Ð¤ß¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂî¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¿ð¸¶¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç38¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö38ºÐ¤Ê¤Î¤«¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¡×¡Ö¿ð¸¶¤«¤ï¤¤¤¹¤®ÌäÂê¡×¤È¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤À¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë