ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」のレストラン「イーポック」にて、スプリングフェア2025を開催。

春の味覚を存分に楽しめる、季節を感じるディナーブッフェが2つの期間に分けて展開されます☆

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」HAPPY SPRING FAIR DINNER BUFFET

期間:2025年3月1日(土)〜5月6日(火・祝)

予約・問い合わせ:レストラン「イーポック」TEL.06-6465-6030(10:00〜20:00)

「ホテル近鉄ユニバーサル・シティ」がスプリングフェアとして「HAPPY SPRING FAIR DINNER BUFFET」を開催。

2025年3月1日〜5月6日までレストラン「イーポック」に、春の味覚を存分に楽しめる特別なディナーブッフェが登場します!

ディナーブッフェは期間を前半と後半に分け、2つの異なるテーマでメニューを展開。

前半は「春のおいしい始まり!」をテーマに、“たけのこ” や “菜の花” など旬の食材を使った、爽やかな春の訪れを感じるメニューがラインナップされます。

さらに、毎年人気のイースタースイーツも加わり、心もお腹も満たされる「ときめく」ひとときが楽しめる内容です☆

後半のゴールデンウィーク期間は「ハッピー!おいしい春祭り」と題し、明るく楽しいパーティムードに包まれた特別な10日間を演出。

ライブ感ある「牛肉のグリル」をはじめ、見た目もかわいらしいスイーツがブッフェを華やかに彩ります。

思わず写真に撮りたくなる、ポップでかわいい春メニューを楽しむ、心躍るディナーブッフェです!

HAPPY SPRING FAIR DINNER BUFFET 〜春のおいしい始まり!〜

期間:2025年3月1日(土)〜 4月25日(金)

時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

料金:大人(中学生以上)4,950円/小学生2,200円/4歳〜小学生未満1,430円/3歳以下無料、アルコール飲み放題(2時間制)2,420円

※消費税・ソフトドリンク込み

メニュー例:イースターオムライス デミグラスソース(ライブキッチン) /厚切りベーコンときのこのカルボナーラ/青海苔と桜エビのボンゴレ/サーモンとほうれん草のキッシュ/手作りハンバーガーコーナー/イースターエッグの巣ごもりサラダ/うさぎポテトサラダ/紅茶鴨のカルボナーラパスタサラダ/イースターバニープリン/オペラ イースターver./抹茶ロールケーキ/カラフルポップドーナッツ/ソフトクリーム など

「春のおいしい始まり!」をテーマにした、2025年3月1日からのディナーブッフェは、HOTワンディッシュに注目。

大人気のディナー限定HOTワンディッシュとして「ローストポーク ベリー入りヴァンルージュソース」が提供されます!

じっくり焼き上げたローストポークは、しっとり柔らかく、お肉の旨みがたっぷり。

そこにベリーの華やかな香りとほのかな酸味がアクセントとなる、赤ワイン仕立てのヴァンルージュソースをかけて楽しみます。

深みのある味わいと、フルーティーなソースが絶妙にマッチした、春にぴったりの一皿です☆

また、3月8日の「国際女性デー|女性の生き方を考える日」にちなんだメニューも。

シンボルカラー<ハッピーイエロー(幸せの黄色)>を取り入れ、 “すべての人がHAPPYに過ごせるよう” 願いを込めた特別なスイーツとドリンクが用意されます。

デザートワンディッシュには、「HAPPY YELLOW(R) パッションマンゴーとココナッツのムース」が登場。

濃厚な甘みと程よい酸味が絶妙なパッションマンゴームースに、トロピカルな香りが広がるココナッツムースを重ねることで、爽やかで華やかな味わいに仕上げられています。

2つのムースが織りなす、フルーティーなハーモニーを堪能できるスイーツです。

ドリンクコーナーには「HAPPY YELLOW(R) マンゴードリンク」が登場します☆

そのままでも濃厚な甘みを楽しめるマンゴードリンクに、キウイ・レッドグレープフルーツ・りんごの3種類の果肉入りフルーツソースを好みでプラス。

自分だけのオリジナルドリンクを作って楽しむことができ、カラフルなドリンクでテーブルを鮮やかに彩れば、春の気分をさらに盛り上げます!

SPECIAL HAPPY SPRING FESTA DINNER BUFFET 〜ハッピー!おいしい春祭り〜

期間:2025年4月26日(土)〜 5月6日(火・祝)

時間:17:30〜21:30(最終入店 21:00)

料金:大人(中学生以上)5,940円/小学生2,750円/4歳〜小学生未満1,650円/3歳以下無料、アルコール飲み放題(2時間制)2,750円

※消費税・ソフトドリンク込み

メニュー例:ポークフリット キヌア入りしょうがクリーミィソース/太刀魚の香草パン粉焼き/アレンジパスタコーナー/チキンソテー菜の花と筍のペッパーソース/ほぐし鶏の棒棒鶏ソース/スモークトラウトサーモンと筍のジェノバソース/イチゴとベリーのタルト/ドーム・オ・フランボワ/イースターバニープリン/抹茶ロールケーキ/ダブルチョコレートファウンテン(ストロベリー&ダーク) 等

期間後半の2025年4月26日からはゴールデンウィークのみの10日間として、大人もお子さんも楽しめる特別限定メニューが登場。

ディナータイム限定のHOTワンディッシュには、「USサーロインのグリル 実山椒入りグレービーソース」を用意。

こんがり焼き上げたUSサーロインは、噛むほどにジューシーな旨みが広がる、贅沢な一品です。

爽やかな実山椒の香りと、お肉のコクを引き立てる濃厚なグレービーソースをかけ、スタッフの方が出来立ての状態で席まで届けてくれます!

さらに、キッズコーナーで大人気の「チョコレートファウンテン」には、期間限定「ストロベリーファウンテン」が仲間入り。

ほんのり甘酸っぱいストロベリーチョコレートが、とろりと流れるファウンテンに、好みの材料をディップ。

自動パンケーキマシーンで焼き上げた一口サイズのパンケーキや、見た目もキュートなハート型のマシュマロにストロベリーチョコレートを絡めて味わえます☆

思わず笑顔になれる、甘いひとときが楽しめるコーナーです!

期間を分けて2つのテーマで開催する、春の特別なディナーブッフェ。

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ「イーポック」の「スプリングフェア2025」は、2025年3月1日〜5月6日まで開催です☆

※写真はすべてイメージです

※メニューや日時は予告なく変更する場合があります

