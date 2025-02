ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、かわいいアートとガラスのフレームがおしゃれな、ディズニーデザイン「2WAY仕様のアートフレーム八角ミラー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「2WAY仕様のアートフレーム八角ミラー」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:4,490円(税込)

サイズ:幅約21、奥行約1、高さ約21cm

製品重量:約380g

主材:ガラス、ミラー

付属品:壁掛用紐付き

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」と仲間たちのアートがデザインされたミラー。

縁起がよいといわれる八角形のミラーで、玄関先にもぴったり!

ガラスのフレームには、「くまのプーさん」、「ピグレット」、「ティガー」、「イーヨー」、「オウル」、「ラビット」、「カンガ」、「ルー」の100エーカーの森に住む仲間たちが線画風タッチで描かれ、全体的にやさしい雰囲気です。

そのほか葉っぱやお花などのボタニカルなモチーフも☆

2通りの飾り方ができるのも魅力的です。

スタンドを立てて置いても、ヒモで壁にかけてもOK◎

飾りやすいサイズ感もうれしい。

キュートなアートとガラスのフレームがオシャレな、ディズニーデザイン「2WAY仕様のアートフレーム八角ミラー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

