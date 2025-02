ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズを多数展開しているセガプライズ。

今回は2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどにする「NHKいないいないばあっ! ワンワンのマスコット 〜いろいろコスチューム〜」を紹介します!

セガプライズ「NHKいないいないばあっ! ワンワンのマスコット 〜いろいろコスチューム〜」

登場時期:2025年2月21日より順次

サイズ:全長約7×5×13cm

種類:全3種(おでかけ、コックさん、おまわりさん)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレの幼児向けテレビ番組『いないいないばあっ!』のグッズが、セガプライズから登場。

「ワンワン」が番組内で身に着けていた衣装を再現したマスコットがラインナップされます☆

いろいろなコスチュームのマスコットは、集めたくなるかわいらしさ。

コスチュームごとに異なる「ワンワン」のポーズもポイントです!

おでかけ

帽子とカバンを身につけた、おでかけルックの「ワンワン」

ワクワクしたような表情がかわいらしいマスコットです☆

コックさん

コックさんの帽子とユニフォームを着た「ワンワン」

真っ赤なスカーフを首に巻き、両手を上げたポーズで展開されます。

おまわりさん

おまわりさんになりきっている「ワンワン」

おまわりさんの帽子を身につけ、敬礼する姿が印象的です。

番組内で身につけていた衣装を再現した「ワンワン」のマスコット。

セガプライズの「NHKいないいないばあっ! ワンワンのマスコット 〜いろいろコスチューム〜」は、2025年2月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

