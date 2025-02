ガールズグループOH MY GIRLがデビュー10周年記念単独コンサートを開催する。

OH MY GIRLは2月26日、公式SNSを通じてデビュー10周年単独コンサート「2025 OH MY GIRL CONCERT『Milky Way』」開催を伝え、ポスターを公開した。

公開されたポスターには夜空を美しく彩った星たちを背景に、手を握っているメンバーたちのシルエットが写されている。公演のタイトルと共に公式ファンクラブ「MIRACLE」の文字もあり、『Milky Way』がOH MY GIRLとファンをつなぐ特別な公演になることを予告している。

10周年記念コンサート『Milky Way』でOH MY GIRLは、10年の足跡を網羅するセットリストで、ファンとともに熱く輝かしい公演を完成させる予定だ。

(写真提供=WMエンターテインメント)OH MY GIRL10周年記念コンサート公式ポスター

なお『Milky Way』は4月19・20日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで行われる。

