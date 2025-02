目の疲れの原因となる雑光をカット！D-VEC「D-VEC Sun Glass RAMI」

「D-VEC(ディーベック)」は、TALEXレンズ×鯖江産フレーム「D-VEC Sun Glass RAMI」を2025年2月21日(金)より販売中です。

D-VEC「D-VEC Sun Glass RAMI」

「D-VEC(ディーベック)」は、TALEXレンズ×鯖江産フレーム「D-VEC Sun Glass RAMI」を2025年2月21日(金)より販売中。

「D-VEC Sun Glass RAMI」は、大阪田島に本社を置く、世界唯一の偏光レンズ専門メーカー TALEX社製レンズを採用。

そのレンズは、優れた光学性能を持ち、揺れや歪みがなく、目の疲れの原因となる雑光(R)をカットする高性能な「雑光(R)カットフィルター」が特徴です。

目に優しい光だけを通す技術で、クリアで快適な視界を実現します。

世界的にも評価が高まる「鯖江産」メガネフレームを採用したそのフロントデザインは、甲丸なボストンシェイプにキーホールブリッジといったクラシカルな定番ディテールと、世界最高峰の「技術力・開発力・品質力」を誇る職人たちによって丁寧に作られています。

私たちの日常生活には、強い日差しや路面・水面からの反射光など、目の疲れや健康を損なう要因が潜んでいます。

「D-VEC Sun Glass RAMI」は、これらの光を効果的にカットし、あらゆるアウトドアシーンをより快適に過ごせるよう、機能性とファッション性を両立したサングラスです。

販売開始日:2025年2月21日(金)

販売店舗 :D-VEC直営店の他、D-VEC取扱いのセレクトショップにて販売します。

■商品概要

商品名:D-VEC Sun Glass RAMI

カラー:フレーム2色、レンズ2色

素材 :フレーム/アセテート、レンズ/PPL75 プラスチック

原産国:日本

価格 :47,300円(税込)

レンズ:TALEX社製 偏光レンズ/PPL75

■LINE UP

品番:VF-3AC35050(ブラウンフレーム)

〈カーキレンズ〉

VF-3AC35050_カーキカラーレンズ

〈ブラックレンズ〉

VF-3AC35050_ブラックカラーレンズ

品番:VF-3AC36050(ブラックフレーム)

〈カーキレンズ〉

VF-3AC36050_カーキカラーレンズ

〈ブラックレンズ〉

VF-3AC36050_ブラックカラーレンズ

■POINT

レンズカラー

●レンズカラーは2タイプ

(上)カーキ:【EASE GREEN】

眩しさを抑えながらも驚くほど明るい視界が特徴。

薄暗いシーンでも明るさをキープできる色合いと眩しさを抑える機能とのバランスは、サングラスのイメージを一変させます。

〇適したシーン:日中のドライブ、アウトドア・スポーツ、フィッシング、ゴルフ、ウォーキング・ジョギング、登山、旅行、ウィンタースポーツ。

〇雑光カット率(※1)90%、可視光線透過率(※2)40%、UVカット率99%

(下)ブラック:【TRUEVIEW SPORTS】

ナチュラルな視界に、対象物の速い動きや変化を見逃さないコントラスト性能をプラス。

すべてのスポーツシーンに対応するオールマイティなレンズカラーです。

〇適したシーン:日中のドライブ、アウトドア・スポーツ、フィッシング、ウォーキング・ジョギング。

〇雑光カット率(※1)99%、可視光線透過率(※2)30%、UVカット率99%

※雑光カット率=偏光度:反射光をカットする割合

※可視光線透過率:自然光を通す割合

鼻あて

● 鼻あての部分は調整可能なパット仕様にすることでパーソナルなニーズにもフィット。

フレームサイズ

●サイズ

A:46mm、B:42mm、C:22mm、D:148mm、E:50mm、F:145mm

●D-VEC専用ケース&レンズクロス付き。

