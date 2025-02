ロックバンド・ONE OK ROCKの約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』が、2月26日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初週DL数0.6万DL(5657DL)で初登場1位を獲得。自身通算4作目のデジタルアルバム1位となった。なお初週DL数0.6万DL(5657DL)は、今年度最高初週DL数(「2024/12/23付」からスタート)を記録した。

同作は、ONE OK ROCK約2年半ぶり、自身11枚目となるアルバム。2024年7月22日付「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で1位を獲得した「Delusion:All」(映画『キングダム大将軍の帰還』主題歌)、TBS系日曜劇場『御上先生』主題歌「Puppets Can’t Control You」などを含む全11曲が収録されている。ONE OK ROCKは、本アルバム『DETOX』を引っ提げ、8月からスタジアムとドームを織り交ぜたツアー『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025』の開催を予定している。<クレジット:オリコン調べ(2025年3月3日付:集計期間:2025年2月17日〜23日)>