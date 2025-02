Snow Man『GQ JAPAN』表紙に登場！メンバーそれぞれが異なるブランドのアイビースタイルを披露

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■デビューから5年経った現在の心境やこれまでの成長について、9人が振り返るインタビューも!

Snow Manが『GQ JAPAN』2025年4月号(3月1日発売)表紙に登場する。

2025年春夏のファッション特集として「TOKYO NEW IVY」と題し、新しいアイビースタイルをお届け。1960年代に日本に上陸してから東京で進化を遂げている“新しい東京アイビー”をクリエイターや識者たちとともに紐解く。世代の異なる7人のクリエイターが、より自分らしく、より東京らしく着こなすためのアイビーファッションを提案するほか、東京アイビーを作るうえで欠かせないエッセンシャルアイテムやこだわりのショップを紹介する。

表紙を飾るのは、今年デビュー5周年を迎えたSnow Man。

メンバーそれぞれが異なるブランドのアイビースタイルを纏っても、グループとしての結束を体現するかのような完璧なまでに調和がとれたビジュアルを披露している。

インタビューでは、デビューから5年経った現在の心境やこれまでの成長について、9人が振り返る。また「じいちゃんになってもやっていたいよな」「ずっと仲良くしようぜ」という言葉から伺えるように、芯にあるのは「長く続けたい」という想いだと語った。

『GQ JAPAN』2025年4月号 PHOTO BY by TATSUNARI KAWAZU(C) 2025 Conde Nast Japan. All rights reserved.

