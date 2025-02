価格:各3,080円(税込)

サイズ:直径約26cm

シンプルで、いろいろな食事シーンに映える、キャラクターサイン入りプレート。

おうちでもディズニーのカフェ気分を楽しめるキッチングッズです!

シンプルなデザインだから、どんなシーンにもピッタリ。

サイズは直径約26cmと使いやすく、電子レンジ・食器洗浄機も使用できます。

さりげなく入った「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」のサインがポイントです☆

価格:1,320円(税込)

サイズ:口径80×高さ80・最大径80mm

容量:320ml

シンプルなデザインでドリンクが映えるだけでなく、冷たいスープやサラダ、デザートの盛り付けにもピッタリのストレートグラス。

Disney HARVEST MARKETのオリジナルエンブレムが入っており、おうちでもカフェ気分で使えます!

春野菜を使ったヘルシーなごちそう飯や華やかなドリンク、お家をカフェ気分にしてくれるキッチングッズも登場。

Disney HARVEST MARKET By CAFECOMPANYの「ミッキー&ミニー」スペシャルメニューは、2025年3月12日より販売です☆

