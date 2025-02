傘を開くたびに気持ちが明るくなるようなデザイン！Knirps「春の新作」

ドイツの傘ブランド「Knirps(クニルプス)」は、2025年春の新作を3月3日(月)から日本で販売します。

Knirps

販売開始に先駆け、クニルプス日本公式オンラインストアでは、2025年2月25日(火)より先行予約販売を開始します。

また、3月16日の「折りたたみ傘の日」を記念した限定ラッピングを無料で提供しています。

3月16日は「折りたたみ傘の日」

■Knirps(クニルプス) - For any weather. Since 1928.

日本公式サイト: https://www.knirps.jp/

2025年春の新作

2025年春の新作テーマは「Hope(希望の空へ)」。

晴れの日も、雨の日も、傘を開けば希望の空が広がる。

どんな天気の日も、空を見上げたくなるように。

2025年春の新作では、「Hope(希望の空へ)」というテーマをすべてのデザインに込め、持つ人が前向きな気持ちになれるコレクションです。

シルエットや鮮やかなカラーを通して「希望」を表現し、傘を開くたびに気持ちがふわっと明るくなるようなデザインに仕上げています。

日差しの強い日も、雨が降り出しそうな日も、折りたたみ傘はどんなときもそばで支える存在。

晴れの日は日傘として、雨の日は心強い相棒として、あなたの毎日に寄り添います。

全ラインアップ

◎T.220

価格 :8,250円(税込)

型番 :KNT220

開閉方法:ワンタッチ オープン/クローズ

サイズ :(収納時)直径約6cm×長さ約29cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)約53cm/8本骨

重量 :約345g

T.220

◎U.220「晴雨兼用」

価格 :7,480円(税込)

型番 :KNU220

開閉方法:ワンタッチ オープン/クローズ

サイズ :(収納時)直径約5cm×長さ約28cm

(使用時)直径約97cm

(親骨の長さ)約53cm/6本骨

重量 :約260g - 約285g

U.220

◎US.050「晴雨兼用」

価格 :5,830円(税込)

型番 :KNU050

開閉方法:マニュアル

サイズ :(収納時)幅約5cm×厚み約3cm×長さ約21cm

(使用時)直径約90cm

(親骨の長さ)約50cm/6本骨

重量 :約160g

US.050

