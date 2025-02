【手のひらネットワーク機器3】6月中旬 発売予定価格:1回500円

ターリンは、カプセルトイ「手のひらネットワーク機器3」を6月中旬に発売する。価格は1回500円。

本商品は、同社のサーバーなどのネットワーク機器をメーカー監修の下でミニチュア化する「手のひらネットワーク機器」シリーズの最新作。今回はNetApp、F5、シュナイダー、NECの製品が各社監修の下、エーピーコミュニケーションズが総合監修を務めミニチュアとして再現されている。

ラインナップは、「『F5【F5 r12900-DS】』ミニチュアセット」、「『NEC【UNIVERGE IX-R2530】』ミニチュアセット」、「『NetApp【AFF A70】』ミニチュアセット」、「『Schneider Electric【APCTM Smart-UPSTM 1500 RM 2U LCD 100V】』ミニチュアセット」の全4種。

これまで同様にLANケーブルで機器同士を繋げる他、組み立て式のサーバラックには冷却ファン、ケーブルホルダー、PDU(電源タップ)、棚板といった小物も取り付けられる。

過去の「手のひらネットワーク機器」シリーズ、「手のひらPC&サプライ」、「手のひらWi-Fiルーター」に接続可能で、「日東工業サーバーラック FSシリーズ」に搭載できる。

さらに、「手のひらネットワーク機器1.2」と「手のひらネットワーク機器2.1」もリニューアル展開予定。LANケーブルの色をそれぞれ「赤」と「黄色」に変更して6月中旬に発売される。

「手のひらネットワーク機器3」詳細

「『F5【F5 r12900-DS】』ミニチュアセット」 「『NEC【UNIVERGE IX-R2530】』ミニチュアセット」 「『NetApp【AFF A70】』ミニチュアセット」 「『Schneider Electric【APCTM Smart-UPSTM 1500 RM 2U LCD 100V】』ミニチュアセット」【手のひらネットワーク機器1.2】【手のひらネットワーク機器2.1】

(C)2025 NetApp, Inc. All rights reserved. NetApp、NetAppのロゴ、https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/に記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。

(C)2025 F5, Inc. F5 (ロゴ) は F5, Inc.の商標です。その他のF5の商標はこちらをご覧ください。https://www.f5.com/ja_jp/company/policies/trademarks

APCおよび、Smart-UPSは、シュナイダーエレクトリックの登録商標です。

NECおよび、UNIVERGEは、日本電気株式会社の登録商標です。

エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIerは株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

その他の記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。