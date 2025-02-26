中国・成都都市圏のGDP、24年は5.9％増
【新華社成都2月26日】中国四川省成都市統計局はこのほど、2024年の成都都市圏（成都、徳陽、眉山、資陽の4都市）の域内総生産（GDP）が前年比5.9％増の2兆9756億8千万元（1元＝約21円）となり、伸び率は省全体を0.2ポイント上回り、経済総量は省全体の46.0％を占めたと発表した。
うち成都のGDPは5.7％増の2兆3511億3千万元（成都都市圏の79.0％）だった。徳陽は7.2％増の3265億4千万元（同11.0％）、眉山は7.0％増の1890億1千万元（同6.3％）、資陽は6.5％増の1090億元（同3.7％）となった。
24年の成都都市圏の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は7.4％増え、伸び率は省全体を0.8ポイント上回った。固定資産投資は7.2％増え、伸び率は省全体より4.8ポイント高く、うち成都は7.3％、徳陽は8.5％、眉山は6.0％、資陽は5.6％それぞれ増加した。
社会消費財小売総額は3.6％増の1兆2669億1千万元で、省全体の46.2％を占めた。うち成都は3.3％増の1兆327億1千万元で成都都市圏の81.5％を占めた。徳陽は6.4％増の1185億5千万元、眉山は4.3％増の672億7千万元、資陽は2.8％増の483億8千万元だった。