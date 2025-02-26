１２日、成都市でプロジェクションマッピングやライトアップに彩られた天府双塔や周囲の街並み。（成都＝新華社配信）

【新華社成都2月26日】中国四川省成都市統計局はこのほど、2024年の成都都市圏（成都、徳陽、眉山、資陽の4都市）の域内総生産（GDP）が前年比5.9％増の2兆9756億8千万元（1元＝約21円）となり、伸び率は省全体を0.2ポイント上回り、経済総量は省全体の46.0％を占めたと発表した。

うち成都のGDPは5.7％増の2兆3511億3千万元（成都都市圏の79.0％）だった。徳陽は7.2％増の3265億4千万元（同11.0％）、眉山は7.0％増の1890億1千万元（同6.3％）、資陽は6.5％増の1090億元（同3.7％）となった。

24年の成都都市圏の一定規模（主要事業の年間売上高2千万元）以上の工業企業の増加値（付加価値額）は7.4％増え、伸び率は省全体を0.8ポイント上回った。固定資産投資は7.2％増え、伸び率は省全体より4.8ポイント高く、うち成都は7.3％、徳陽は8.5％、眉山は6.0％、資陽は5.6％それぞれ増加した。

社会消費財小売総額は3.6％増の1兆2669億1千万元で、省全体の46.2％を占めた。うち成都は3.3％増の1兆327億1千万元で成都都市圏の81.5％を占めた。徳陽は6.4％増の1185億5千万元、眉山は4.3％増の672億7千万元、資陽は2.8％増の483億8千万元だった。