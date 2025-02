【ねんどろいど 初音ミク ∞Ver.】発売日:2024年12月参考価格:9,499円セール価格:7,704円

楽天ブックスは、グッドスマイルカンパニーから発売中の可動フィギュア「ねんどろいど 初音ミク ∞Ver.」を参考価格から18%オフの7,704円で販売している。

本商品は、「SEGA feat. HATSUNE MIKU Project」より、cosMo@暴走P氏デザインのモジュール「∞(インフィニティ)」衣装の「初音ミク」をデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズで立体化したもの。表情パーツは「キョトン顔」・「笑顔」・「激唱顔」の3種。オプションパーツとして「ねぎ」・「羽根」ほかが付属する。全高は約100mm。

Module designed by cosMo@暴走P

(C) SEGA / (C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net