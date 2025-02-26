「ねんどろいど 初音ミク ∞Ver.」が楽天ブックスにて18％OFFで販売中オプションパーツ「ねぎ」・「羽根」などが付属
【ねんどろいど 初音ミク ∞Ver.】
発売日：2024年12月
参考価格：9,499円
セール価格：7,704円
Module designed by cosMo@暴走P
発売日：2024年12月
参考価格：9,499円
セール価格：7,704円
楽天ブックスは、グッドスマイルカンパニーから発売中の可動フィギュア「ねんどろいど 初音ミク ∞Ver.」を参考価格から18％オフの7,704円で販売している。
本商品は、「SEGA feat. HATSUNE MIKU Project」より、cosMo@暴走P氏デザインのモジュール「∞（インフィニティ）」衣装の「初音ミク」をデフォルメフィギュア「ねんどろいど」シリーズで立体化したもの。表情パーツは「キョトン顔」・「笑顔」・「激唱顔」の3種。オプションパーツとして「ねぎ」・「羽根」ほかが付属する。全高は約100mm。
Module designed by cosMo@暴走P
(C) SEGA / (C) Crypton Future Media，INC. www.piapro.net