¥¼¥Ã¥±¥ó1¤òÇØÉé¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥Àー¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬³«ËëÀï·ç¾ì¤òÈ¯É½¡ª ¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¤¬·Þ¤¨¤ë»îÎý¤Î¿·¥·ー¥º¥ó¡ª¡ÒMotoGP¡Ó
£²·î¾å½Ü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥Ñ¥ó¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥Àー¡¢¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤¬¥Ï¥¤¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡£±¦¼ê¤ÎÂè5Ãæ¼ê¹ü¤ª¤è¤Óº¸Â¤ÎÂè3¡¦4¡¦5ÃæÂ¹ü¤ËÃ±½ã¹üÀÞ¤òÉé¤¤¡¢Â³¤¯¥Ö¥êー¥é¥à¤Ç¤Î¸ø¼°¥Æ¥¹¥È¤ÏÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ä´À°¤ÎÃÙ¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¡¢³«ËëÀï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤GP¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ÎÅ¾ÅÝ¤Ë¤è¤ê¡¢º¸¼ê¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤Ïº¸¼ê¤ÎÜö¹ü¤ÎÊ£»¨¹üÀÞ¤È¼êº¬¹ü¤Î°ìÉô¹üÀÞ¡¢µÚ¤Óº¸Âìû¤Î¹üÀÞ¤òÉé¤¤¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ç¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê2025Ç¯¥·ー¥º¥ó³«ËëÀï¤Ç¤¢¤ë¥¿¥¤GP¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ÂåÌò¤Ë¤Ï¥í¥ì¥ó¥½¡¦¥µ¥ô¥¡¥Éー¥ê¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤«¤é¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥é¥¤¥Àー¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¤Î·ç¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡£¥Ö¥êー¥é¥à¤Î¸ø¼°¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤Î¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹¤òÍÊ¤¹¤ë¥É¥¥¥«¥Æ¥£¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÇÈÍð¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¥ê¥¢¡£º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£