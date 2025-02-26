米スーパーマイクロ 時間外で25%急騰 財務報告提出、期限ギリギリ間に合う
米スーパーマイクロ 時間外で25%急騰 財務報告提出、期限ギリギリ間に合う
米サーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューター（スーパーマイクロ）が時間外で25%近く急騰。未提出の財務報告書を期限ギリギリで提出した。
25日期限の四半期報告書と24年6月30日期間の年次報告書を提出したことを受け、同社株は時間外で25%近く急騰している。
東京時間08:36現在
ダウ平均先物MAR 25月限 43766.00（+76.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限 5984.25（+14.25 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限 21219.75（+70.75 +0.33%）
米サーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューター（スーパーマイクロ）が時間外で25%近く急騰。未提出の財務報告書を期限ギリギリで提出した。
25日期限の四半期報告書と24年6月30日期間の年次報告書を提出したことを受け、同社株は時間外で25%近く急騰している。
東京時間08:36現在
ダウ平均先物MAR 25月限 43766.00（+76.00 +0.17%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限 5984.25（+14.25 +0.24%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限 21219.75（+70.75 +0.33%）