◆あらすじ「友達ができない体質」の宮園花音(みやぞのかのん)は、ある日とつぜん出会った少女、宮園凛音(みやぞのりおん)に「私と結婚して、私と同じアンドロイドになって!」と告白を受ける。唐突な出会いやかき乱される日常に、はじめは強く反発していた花音。お互いの秘密を深く知ったことで距離を縮め、ようやく手に入れた暖かな日常が、ずっと続いていけばいいのに……旅立つ空に。

最新話は以下の画像をクリック。感想やコメントは #秘密の宮園 もしくはマンガ感想フォームまでお願いします!秘密の宮園 第7話後編cry for the moonhttps://gigazine.net/comic_viewer/himitsu-no-miyazono-07b1話から一気に読むには以下から!第1話「孤独と美少女とアンドロイド」を読むhttps://gigazine.net/comic_viewer/himitsu-no-miyazono-01第7話前編「halcyon day」を読むhttps://gigazine.net/comic_viewer/himitsu-no-miyazono-07a◆「秘密の宮園」原作担当・作画担当プロフィール原作ネーム:すこやかhttps://twitter.com/_sukoyaka_作画:ぼおる◆第7話はこんなお話孤独な少女、宮園花音(みやぞのかのん)の前にとつぜん現れた、同じ名字を持つ少女・宮園凛音(みやぞのりおん)。凛音は出会ってすぐの花音に対し、「結婚してあたしと」「それでゆくゆくは人格の全てをAIに移行して、あたしと同じアンドロイドになって!」と衝撃の告白をしてきました。凛音の正体は、政府に管理されている超高度なアンドロイド。地球に衝突しそうな小惑星を排除する長期宇宙活動に長いこと派遣されており、そこから帰還したばかりのタイミングでした。それから長いようで短い時間を過ごし、お互いをよく知って距離を縮めた花音と凛音。しかし、そんな2人の日常は、新たな小惑星の発見というニュースによって塗りつぶされます。凛音は政府に所属するアンドロイドとして、ふたたび宇宙へ旅立たなくてはなりません。地球との通信もできないような、遠い遠い宇宙の向こう側。もう一度会えるかもわからないような長い別れに、花音は決意します。「連れてって。宇宙へは、一緒に行こう」「私、AIになる」という花音の告白。出会った時の、告白の答え。凛音は花音の告白を受け止めて、2人のための答えを返します。続きは以下から読むことができます。感動必至のクライマックスまでぜひ応援お願いします!秘密の宮園 第7話後編cry for the moonhttps://gigazine.net/comic_viewer/himitsu-no-miyazono-07b