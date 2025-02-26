»àÆ®¤ò·Ð¤Æ·ëÂ«¶¯¤Þ¤Ã¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡×DFúÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç)¤Î¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¸¥¿ÈÀ
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï25Æü¤ËAFC U20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¤Î¤ÏDFúÉ¸¶Î¦¿Í(ÌÀ¼£Âç)¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤³¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡PKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»àÆ®¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦¥¤¥é¥óÀï¤òÀ©¤·¤ÆU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢Íâ24Æü¤òº£Âç²ñ½é¤ÎµÙÍÜÆü¤È¤·¤¿¡£14Æü¤Î½éÀï¤«¤éÃæ2Æü¤ª¤¤Ë4Ï¢Àï¡£²ø²æ¿Í¤äÂÎÄ´¤òÊø¤¹Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×(úÉ¸¶)¡£26Æü¤Î½à·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢³ÆÁª¼ê¤Ï¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Î³¹¤Ë½Ð¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢úÉ¸¶¤ÏÆÉ½ñ¤ä¿ô¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î»î¹ç¤ò¸¦µæ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤ä¡¢GKÃæÂ¼·½Í¤(ÅìµþV)¤¬»ý»²¤·¤¿¤È¤¤¤¦UNO¤ä¥È¥é¥ó¥×¤ò¡Ö°ìÀ¸¤ä¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¡×¡£¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©¤ò½½Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¤¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¿¡£¤¤¤¤¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦¥¤¥é¥óÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢úÉ¸¶¤Ï¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£PKÀï¤Ç¤Ï¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ·è¤á¤ëÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëGK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤«¤éÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²Â³¤±¤¿¡£
¡Ö(¹â¶¶)¿Î¸Õ¤¬³°¤·¤Æ¡¢¹ÓÌÚ¤¬µÕ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼ã´³(Àª¤¤¤ò)»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥ê¥å¥¦(º´Æ£Î¶Ç·²ð)¤Ï·è¤á¤ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¥°¥Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¥ê¥ª¥ó(»Ô¸¶Íù²»)¤Ï·è¤á¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡úÉ¸¶¤Ïº£Âç²ñ2»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¸åÈ¾45Ê¬´Ö¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾14Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Âç²ñ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤òÎ§¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë»ÑÀª¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï(ÌÀ¼£Âç¤Î)ÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÎý½¬¸å¤Î°ìËë¡£¿¼¥»¥óÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤Ç¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤ò½ª¤¨¤Æ°ú¤¾å¤²¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼ê»ý¤Á¤Ö¤µ¤¿¤Ê³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤Æ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éúÉ¸¶°ì¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ´Ø·¸¤Ê¤¯À§¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÃ±ÂÎ¤Ç¤â¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö½à¡¹·è¾¡¤â¥é¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¯ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëúÉ¸¶¤ÏÂç°ìÈÖ¤Î½à·è¾¡¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡Ö½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
¡¡PKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿»àÆ®¡¢½à¡¹·è¾¡¡¦¥¤¥é¥óÀï¤òÀ©¤·¤ÆU-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ï¡¢Íâ24Æü¤òº£Âç²ñ½é¤ÎµÙÍÜÆü¤È¤·¤¿¡£14Æü¤Î½éÀï¤«¤éÃæ2Æü¤ª¤¤Ë4Ï¢Àï¡£²ø²æ¿Í¤äÂÎÄ´¤òÊø¤¹Áª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ª¥Õ¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¤³¤³¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÁª¼ê¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×(úÉ¸¶)¡£26Æü¤Î½à·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢³ÆÁª¼ê¤Ï¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦¥¤¥é¥óÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢úÉ¸¶¤Ï¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥ï¡¼¥¯¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ï°ì¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ïµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£PKÀï¤Ç¤Ï¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ·è¤á¤ëÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëGK¹ÓÌÚÎ°°Î(GÂçºå)¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤«¤éÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²Â³¤±¤¿¡£
¡Ö(¹â¶¶)¿Î¸Õ¤¬³°¤·¤Æ¡¢¹ÓÌÚ¤¬µÕ¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¼ã´³(Àª¤¤¤ò)»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´¶¤¸¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢¥ê¥å¥¦(º´Æ£Î¶Ç·²ð)¤Ï·è¤á¤ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ç¥°¥Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¥ê¥ª¥ó(»Ô¸¶Íù²»)¤Ï·è¤á¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡úÉ¸¶¤Ïº£Âç²ñ2»î¹ç¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¸åÈ¾45Ê¬´Ö¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï±äÄ¹¸åÈ¾14Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤±¤Ã¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤½Ð¾ì»þ´Ö¤Ë¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¡×¤È²ù¤·¤µ¤â¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£Âç²ñ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¿Ô¤¯¤¹»Ñ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤òÎ§¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤ë»ÑÀª¡£¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤Ï(ÌÀ¼£Âç¤Î)ÀèÇÚ¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ëÎý½¬¸å¤Î°ìËë¡£¿¼¥»¥óÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÎÃæ³ØÀ¸¤È¸òÎ®¤¹¤ë¾ì¤Ç¡¢¸ø¼°¤Î¾ì¤ò½ª¤¨¤Æ°ú¤¾å¤²¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¼ê»ý¤Á¤Ö¤µ¤¿¤Ê³ØÀ¸¤ò½¸¤á¤Æ¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥²¡¼¥à¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éúÉ¸¶°ì¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ´Ø·¸¤Ê¤¯À§¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÃ±ÂÎ¤Ç¤â¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î³ØÀ¸¤È¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ëDFúÉ¸¶Î¦¿Í
¡Ö½à¡¹·è¾¡¤â¥é¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë½Ð¾ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤¯ÊÝ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ëúÉ¸¶¤ÏÂç°ìÈÖ¤Î½à·è¾¡¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¡Ö½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤Á¤í¤ó·è¾¡¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡£¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸¥¿ÈÅª¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)