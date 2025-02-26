２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．９３ドル（－１．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１８．８ドル（－４４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８０．１セント（－７７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７９．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３１．２５セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．５０（－１．９５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．９３ドル（－１．７７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１８．８ドル（－４４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１８０．１セント（－７７．４セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．７５セント（－６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４７９．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０３１．２５セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．５０（－１．９５）
出所：MINKABU PRESS