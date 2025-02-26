【豪州】

消費者物価指数（CPI・月次）（1月）09:30

予想 2.6% 前回 2.5%（消費者物価指数・前年比)



【日本】

景気動向指数（確報値）（12月）14:00

予想 108.9 前回 108.9（景気先行指数)

予想 116.8 前回 116.8（景気一致指数)



【ユーロ圏】

ドイツGfK消費者信頼感調査（3月）16:00

予想 -21.0 前回 -22.4（Gfk消費者信頼感)



【南アフリカ】

消費者物価指数（1月）17:00

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)

予想 3.2% 前回 3.0%（前年比)



【米国】

MBA住宅ローン申請指数（02/15 - 02/21）21:00

予想 N/A 前回 -6.6%（前週比)



新築住宅販売件数（1月）27日00:00

予想 68.0万件 前回 69.8万件（新築住宅販売件数)

予想 -2.9% 前回 3.6%（前月比)



※予定は変更することがあります

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