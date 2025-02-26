【豪州】
消費者物価指数（CPI・月次）（1月）09:30　
予想　2.6%　前回　2.5%（消費者物価指数・前年比)

【日本】
景気動向指数（確報値）（12月）14:00
予想　108.9　前回　108.9（景気先行指数)　
予想　116.8　前回　116.8（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（3月）16:00　
予想　-21.0　前回　-22.4（Gfk消費者信頼感)

【南アフリカ】
消費者物価指数（1月）17:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)
予想　3.2%　前回　3.0%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（02/15 - 02/21）21:00
予想　N/A　前回　-6.6%（前週比)

新築住宅販売件数（1月）27日00:00
予想　68.0万件　前回　69.8万件（新築住宅販売件数)
予想　-2.9%　前回　3.6%（前月比)

※予定は変更することがあります