本日の予定【発言・イベント】
10:10 日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動国債）
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
22:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
27日0:30 米週間原油在庫統計
1:30 ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）
3:00 米7年債入札（440億ドル）
G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席
米主要企業決算
エヌビディア、セールスフォース
※予定は変更することがあります
14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」
22:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
27日0:30 米週間原油在庫統計
1:30 ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演
米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）
2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）
3:00 米7年債入札（440億ドル）
G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席
米主要企業決算
エヌビディア、セールスフォース
※予定は変更することがあります