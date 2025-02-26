10:10 日銀国債買い入れオペ（3-5年、5-10年、10-25年、物価連動国債）

14:00 日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」

22:30 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）

27日0:30 米週間原油在庫統計

1:30 ディングラ英中銀委員、イベント「貿易分断化と金融政策」講演

米2年変動利付債（FRN）入札（280億ドル）

2:00 ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済見通しと住宅市場について講演（質疑応答あり）

3:00 米7年債入札（440億ドル）



G20財務相中銀総裁会議（南ア、27日まで）※植田日銀総裁出席、加藤財務相とベッセント米財務長官は欠席



米主要企業決算

エヌビディア、セールスフォース



※予定は変更することがあります

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