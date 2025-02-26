日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40495.64円 ボリンジャーバンド3σ
40027.36円 ボリンジャーバンド2σ
39559.08円 ボリンジャーバンド1σ
39230.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39140.00円 一目均衡表・基準線
39090.80円 25日移動平均
39056.93円 75日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38668.95円 200日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38622.52円 ボリンジャーバンド-1σ
38574.00円 5日移動平均
38237.79円 25日日経平均株価現物終値
38154.24円 ボリンジャーバンド2σ
37960.00円 26日夜間取引終値
37685.96円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40495.64円 ボリンジャーバンド3σ
40027.36円 ボリンジャーバンド2σ
39559.08円 ボリンジャーバンド1σ
39230.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39140.00円 一目均衡表・基準線
39090.80円 25日移動平均
39056.93円 75日移動平均
39055.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38668.95円 200日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38622.52円 ボリンジャーバンド-1σ
38574.00円 5日移動平均
38237.79円 25日日経平均株価現物終値
38154.24円 ボリンジャーバンド2σ
37960.00円 26日夜間取引終値
37685.96円 ボリンジャーバンド3σ
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