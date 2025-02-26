　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の3万7960円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40495.64円　　ボリンジャーバンド3σ
40027.36円　　ボリンジャーバンド2σ
39559.08円　　ボリンジャーバンド1σ
39230.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39140.00円　　一目均衡表・基準線
39090.80円　　25日移動平均
39056.93円　　75日移動平均
39055.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38668.95円　　200日移動平均
38635.00円　　一目均衡表・転換線
38622.52円　　ボリンジャーバンド-1σ
38574.00円　　5日移動平均
38237.79円　　25日日経平均株価現物終値
38154.24円　　ボリンジャーバンド2σ
37960.00円　　26日夜間取引終値
37685.96円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース