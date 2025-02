2025年1月に設立されたアメリカの「政府効率化省(DOGE)」は、政府の無駄を排除することを目標として掲げています。そんなDOGEは公式ウェブサイト上で、「推定支出額を550億ドル(約8兆2000億円)も節約した」と主張してその内訳を一部公開していますが、公開された資料には支出額の過大評価や単純なミスがあまりにも多いことが指摘されています。DOGE: Department of Government Efficiency

政府の無駄を削減することを目的としているDOGEは、政府支出を削減するためにさまざまなプロジェクトの見直しや職員の解雇などを進めています。DOGEを率いるイーロン・マスク氏は、政府職員に「最近の仕事について説明するか辞職か」を迫るメールを送信するなど、積極的に人員削減を進める構えを見せています。イーロン・マスクが政府職員に「最近の仕事について説明するか辞職か」を迫るメールを送信し関係省庁に緊張が走る - GIGAZINEby Steve JurvetsonDOGEは公式ウェブサイト上で、「DOGEの推定節約額は550億ドルで、これは不正の検出や削除、契約やリースのキャンセルおよび再交渉、資産の売却、助成金のキャンセル、人員削減、プログラムの変更、一般的な節約を組み合わせたものです」と述べ、キャンセルした契約やリースの内訳を資料として発表しました。トランプ氏はDOGEによる政府資金の節約を歓迎し、節約された資金のうち20%を国民に還元することを検討しています。しかし、大手日刊紙のニューヨーク・タイムズが行った調査によると、DOGEが公開した資料には会計上の誤りや誤解のある仮定、古いデータ、そのほかの間違いが多々みられるとのこと。報告されたミスの中には、「同じ契約を二重または三重にカウントしている」「作業の一部が停止されただけなのに、契約全体がキャンセルされたことになっている」「DOGEによって契約が終了されたのではなく、バイデン政権下ですでに契約が終了していた」といったものが挙げられています。たとえば、ミシガン州の環境科学者であるデビッド・リード氏は、セントローレンス海路に生息する外来種を調査する自身のプロジェクトが「DOGEによってキャンセルされた契約リスト」に載っていたことに驚きを表明しています。このプロジェクトは、もともとリード氏の引退に伴って2024年12月31日に満了する予定だったとのこと。リード氏は、「この契約はDOGEや他の誰かによってキャンセルされたわけではありません。彼らが契約をキャンセルしたことを自分の手柄にしたのなら、彼らは嘘をついています」と述べました。DOGEのリストでは、すでに支出された金額が計算に入っていない可能性があるほか、プロジェクトがキャンセルされた場合のスタッフ解雇やオフィスの閉鎖に伴う費用なども考慮されていないとのこと。また、通常は長いプロセスを経て行うべきプロジェクトのキャンセルを急ピッチで進めたことで、請負業者から訴訟を起こされるリスクもあると指摘されています。ニューヨーク・タイムズの調査では、さまざまな製品やサービスをまとめた包括契約の一部をキャンセルしただけなのに、包括契約すべての費用を節約したことになっているケースも明らかになりました。海外メディアのCBSニュースの報道では、DOGEはアメリカ合衆国国際開発庁(USAID)の最大6億5500億ドル(約980億円)のプロジェクトについて、多くの下請け契約と共に3回も重複してリストに掲載していたと指摘されています。さらに、移民・関税執行局の技術サポートサービスに関する契約では、本来800万ドル(約12億円)のプロジェクトを誤って80億ドル(約1兆2000億円)と記載していた上に、すでに380万ドル(約5億7000万円)は支払いが済んでいたことが確認されています。以下のDOGE公式アカウントの投稿では、内国歳入庁(IRS)のプロジェクトをキャンセルすることで19億ドル(約2800億円)を節約したと主張されています。ところが、このスクリーンショットに記載されたコードから割り出されたバージニア州のCentennial Technologiesというベンダーによると、契約はまだバイデン政権下だった2024年秋にキャンセルされたとのことです。DOGEはたびたびリストの内容を更新して、いくつかのミスについては修正しています。しかし、更新によって多くの金額ミスが訂正されたにもかかわらず、公式ウェブサイトに記載されている節約総額の「550億ドル」という数字は、なぜか変わっていません。なお、DOGEによる資料公開には最大1カ月ほどの遅延があり、リストされた契約やリースはDOGE全体の節約額の20%を占めるにすぎないとのこと。そのため、ニューヨーク・タイムズは入手した証拠を用いてDOGEの正確な節約額を推定することはできなかったとのことです。